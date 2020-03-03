banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şimşirgil ve Kahraman Farabi'yi anlatacak

Darıca Kutap Fuarında, araştırmacı gazeteci ve devri alem Belgesel tv Programı yönetmeni İsmail Kahraman ile Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil "Farabi'nin Rol Model Hayatı" konulu söyleşi gerçekleştirecek.

Şimşirgil ve Kahraman Farabi'yi anlatacak

03 Mart 2020 Salı 09:26

Fuar dolayısı ile ünlü Türk bilgini Farabi'nin doğumunun 1150. Yıl dönümü anısına Farabi ile ilgili Darıca Kültür Merkezinde araştırmacı gazeteci ve Devri Alem Belgesel tv program yönetmeni İsmail Kahraman ile  Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile 3 Mart Salı günü (bugün) saat 11:00de 2020 "Dünya Farabi Yılı" dolayısı ile "Farabi'nin Rol Model Hayatı" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca, İsmail Kahraman tarafından Farabi ile ilgili belgesel gösterimi yapılacak

Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1. Darıca Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleri etkinliği ile kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak olan Darıca Kitap Fuarı, Mete Yarar, Cansu Canan Özgen, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirgil ve Alişan Kapaklıkaya gibi birçok tanınmış yazara ev sahipliği yapıyor. 8 Mart’a kadar ziyarete açık olacak olan Kitap Fuarı ziyaretçilerden tam not aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaKİtap FuarıFarabiAhmet şimşirgilIsmail KahramanSöyleşi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıcalılardan Kitap Fuarı’na yoğun ilgi Darıcalılardan Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Fındığın ve Fındık bahçelerinin önemini anlatan belgeselimizi izlediniz mi ? Fındığın ve Fındık bahçelerinin önemini anlatan...
Avrupalı gençler, Türk tarihine hayran kaldı Avrupalı gençler, Türk tarihine hayran kaldı
Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri
Çayırova’da Türk Halk Müziği Esintisi Çayırova’da Türk Halk Müziği Esintisi
GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi GKM’de Ahmet Doğan’ın sohbetine yoğun ilgi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıcalılardan Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1. Darıca...

Haberi Oku