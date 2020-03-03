Şimşirgil ve Kahraman Farabi'yi anlatacak

Fuar dolayısı ile ünlü Türk bilgini Farabi'nin doğumunun 1150. Yıl dönümü anısına Farabi ile ilgili Darıca Kültür Merkezinde araştırmacı gazeteci ve Devri Alem Belgesel tv program yönetmeni İsmail Kahraman ile Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile 3 Mart Salı günü (bugün) saat 11:00de 2020 "Dünya Farabi Yılı" dolayısı ile "Farabi'nin Rol Model Hayatı" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca, İsmail Kahraman tarafından Farabi ile ilgili belgesel gösterimi yapılacak



Kitap Fuarı'na yoğun ilgi



Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1. Darıca Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleri etkinliği ile kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak olan Darıca Kitap Fuarı, Mete Yarar, Cansu Canan Özgen, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirgil ve Alişan Kapaklıkaya gibi birçok tanınmış yazara ev sahipliği yapıyor. 8 Mart’a kadar ziyarete açık olacak olan Kitap Fuarı ziyaretçilerden tam not aldı.