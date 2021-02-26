Sinop Tarihi Konferansı

Gebze Sinoplular Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Tarihte Sinop” konferansında belgesel tadında Sinop tarihine yolculuğa çıkıp belgesel gösterimi yapacağız.
28 Şubat Cuma günü Gebze Sivil Toplum Merkezindeki konferansta belgesel eşliğinde Sinop’un kültür medeniyet ve zaferler tarihindeki yeri ve önemini anlatacağız.
Şiir Tadında Sinop’a Tarihi Yolculuğu
“Umutların mola verdiği yerde
Geceler bir deniz gibi akıyor.
Baksam bir uzaklık var hangi yana
Ve hangi eşyaya baksam bir ayna
Varmak istediğim uzak limana
Gemiler beni almadan kalkıyor”
Şair Sinop’u böyle anlatıyor. Biz de şehitler Çeşme’si ile Sinop un zaferler tarihimizdeki yeri ve önemini anlatacağız.
Sinop’a ilk kez 1992 yılında gitmiştim. Daha sonra bir kaç kez daha gittim. Her gidişimde Devri Alem belgesel programları çekerek tarihe not düştüm.
Sinop’ta beni en çok limandaki 165 yıllık Şehitler Çeşme’si etkiledi. Çeşmenin acıklı hikayesi gönlümü dağladı. Sinop’a her gidişinde Şehitler Çeşme’sinden kana kana su içip şehitlerin ruhuna Fatiha okudum.
Daha önce yazdığım Sinop’la ilgili yazılarımdan derlediğim bir bölümü sizlerle paylaşıyor, 28 Şubat Cuma günü akşam Sinop derneğinin düzenlediği “Tarihte Sinop” konferansına davet ediyorum.
Şehitler ve şehitlikler… Gönül yaramızdır, unutmamamız gereken en değerli hatıralar olarak kalmalı. Ama hep unutmuşuzdur. Unutmak vefasızlığın en büyüğüdür. Artık vefa İstanbul’da bir semtin adı olarak kalmış. Aslında vefa bir semt adı değil, bizi biz yapan en önemli değerdir.
Şehitlere vefa, tarihe vefa, ecdada vefa, en muteber hadis kitabı olan Sahihi Buhari’de yer alan Allah resulünün ifadesiyle imandan gelmektedir. Gerçek anlamda vefalı olanlar kamil imana sahip insanlardır.
Sinop Türk-İslam tarihin kilometre taşıdır. Selçuklunun ilk donanma merkezidir. Alimler ve evliyalar yatağıdır. Sinop şehitler diyarıdır. Birinci Cihan harbi ve Kurtuluş Savaşı’nda 5 binden fazla şehit vermiştir. 1853 Sinop baskınında asker ve sivil toplam 9 bine yakın şehit veren Sinop, şehitler diyarı olmasına rağmen her nedense bir türlü gündeme gelmez. Biz, Devri Alem belgesel yayıncılık olarak Sinop şehitlerini gündeme getirmek için yıllardır mücadele veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.
SİNOP BASKININI BİLİYOR MUYUZ?
Bundan tam 167 yıl önce. 30 Kasım 1853…Sinop’taki Osmanlı donanması Ruslar tarafından bombalanır. Sadece donama değil, Sinop şehri de bombalanmıştır. Bazı kaynaklara göre sayılar farklıda olsa, 4 bini asker olmak üzere toplam 9 bine yakın Sinoplu şehit olmuştur. Tarihimize Sinop baskını olarak geçen bu acı olay unutulmuş, bir türlü Türk ve dünya kamuoyu gündemine gelememiştir.
Unutulmuş Sinop şehitlerimizi araştırmak üzere 3 kez Sinop’a gittim. 2003 yılının Eylül ayında Sinop şehitliğinde belgesel çekimleri yaparken, şehitlerin cebinden çıkan paralarla yapılan çeşme ve Sinop şehitliğinin perişan hali beni kahretti. Şehitlik ve çeşmeyi belgesel görüntülerle kamuoyuna taşıdım.
2003’ten sonra ne değiştiğini merak ederek Eylül 2012 tarihinde tekrar Sinop’a gittim. Yetkililerle görüşüp Sinop şehitliğinde ve Şehitler Çeşmesi’nde yine belgesel görüntüler çektim. Şehitlikte fazla bir değişiklik yoktu. Vali emri ile şehitlerin başındaki anıt taşı şehit kemikleri üzerinden kaldırarak valiliğin önüne koyarak şehitlere vefasızlık yapmıştı.
SİNOP LİMANINI KİM BOMBALADI?
Tarihimizde Sinop baskını olarak geçen, binlerce şehidimize mezar olan Sinop baskınıyla ilgili ilk kez savaşların 150.yılı dolayısıyla 2003 yılında Viyana’da bir toplantı yapılır, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez Osmanlı ile ilgili bir toplantıya resmi heyet gönderir. Bu resmi heyette yer alan geçtiğimiz yıl trafik kazasına. Kurban giden akademisyen ve tarihçi Sayın Haluk Dursun beyden Kırım’da belgesel çekerken çok önemli bilgileri dinledim. Daha sonra bu konuda geniş araştırmalar yaptım. Sinop baskını ile ilgili birçok tarihi bilgilere de ulaştım.
Yaptığım araştırmalarda özetle şu bilgiler yer almakta. Sinop baskını bugün bile aydınlatılamayan bir muammadır. Zira dönemin üst düzey Osmanlı devlet yetkililerinden olan Mustafa Reşit paşa, Fransa ve İngiltere’nin Kırım’da Osmanlı’ya desteğini almak için Sinop limanını sözde Rus donanması gibi hazırlanan bir Türk donanmasıyla vurulduğunu, dolayısıyla kendi limanımızı sırf İngiliz ve Fransızların desteğini almak için gemilerimizin kendimizin vurduğunu söyleyen tarihçiler de vardır. Sinop baskınından sonra Fransız ve İngilizler Kırım savaşlarında Osmanlı’ya destek olmuş, bu savaşlarda çok sayıda Fransız ve İngiliz askeride de ölmüştür. Mustafa Reşit Paşa’nın Rusya ile yapılan barış görüşmelerine katılmasını Fransızlar istememişler, sebep olarak kendi limanını bombalayarak bizi Ruslarla savaştırdı suçlamasını yapmışlardır. Gerçekten çok önemli bir iddiadır.
Buradan bütün tarihçilere ve araştırmacılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bilgi ve belgeler ışığı altında Sinop baskını araştırılmalı. Acı da olsa bütün tarihi gerçekler gün yüzüne çıkartılmalıdır. Sinop baskını bu güne kadar aydınlatılsaydı tarihler tekrar etmezdi. Sinop baskı ve kırım savaşların dan sonra Osmanlıda birçok şey değişmiş ve Osmanlı devleti yıkılmaya başlamıştı. Sinop baskını Osmanlı Türk tarihi için bir milat ve dönüm noktasıdır.
Sinop’ta halen şehitlerin kemikleri Sinop limanında balıklara ve deniz canlılarına yem oluyor. Bugüne kadar ciddi bir bilimsel araştırmada bölge de yapılamadı.
SİNOP ŞEHİTLERİ BELGESELİ
Sinop, benim için gönül yarasıdır. Her fırsatta Sinop’a giderek araştırma yapmaya çalışırım. Sinop şehitleri anılsın diye yıllardır mücadele ediyorum. Sinop Şehitleri tıpkı, Çanakkale, Sarıkamış, Yemen ve Kurtuluş savaşı şehitleri gibi anılmalıdır. Sinop Şehitlerinin kemikleri halen sızlamakta. Sinop şehitleri vefasızlığa uğramakta. 167 yıl
Önce bir Cuma günü şehit olan aziz Sinop şehitlerini anmak için tüm Sinopluları, Sinop’da ki sivil toplum örgütlerini tarihi göreve davet ediyorum. Devri Alem belgesel yayıncılık olarak Sinop şehitleriyle ilgili hazırladığımız belgesel görüntüleri www.belgeselyayincilik.com ve www.gebzegazetesi.com da ki Devri Alem belgesel TV’den izleyebilirsiniz.
Sinop’dan Kırım’a Şehitler belgeseli halen birçok ulusal ve bölgesel TV kanalında da yayınlanıyor Aziz şehitlerimizi 167. yıl sonra bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.
Sinop baskını ve Kırım şehitleriyle ilgili yazdığımız yazı ve araştırmalar ve ansiklopedik bilgiler, Kırım bölgesinde yaptığımız araştırmalar ve Sinop’un geneliyle ilgili hazırladığımız araştırma yazılarını www.belgeselyayincilik.com ve www.gebzegazetesi.com adresinde ki köşemizden okuyabilirsiniz.