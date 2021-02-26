Sinop Tarihi Konferansı

28 Şubat Cuma günü Gebze Sivil Toplum Merkezindeki konferansta belgesel eşliğinde Sinop’un kültür medeniyet ve zaferler tarihindeki yeri ve önemini anlatacağız.

28 Şubat Cuma günü Gebze Sivil Toplum Merkezindeki konferansta belgesel eşliğinde Sinop’un kültür medeniyet ve zaferler tarihindeki yeri ve önemini anlatacağız.

28 Şubat Cuma günü Gebze Sivil Toplum Merkezindeki konferansta belgesel eşliğinde Sinop’un kültür medeniyet ve zaferler tarihindeki yeri ve önemini anlatacağız.

“Umutların mola verdiği yerde

Geceler bir deniz gibi akıyor.

Baksam bir uzaklık var hangi yana

Ve hangi eşyaya baksam bir ayna

Varmak istediğim uzak limana

Gemiler beni almadan kalkıyor”

Şair Sinop’u böyle anlatıyor. Biz de şehitler Çeşme’si ile Sinop un zaferler tarihimizdeki yeri ve önemini anlatacağız.

Sinop’a ilk kez 1992 yılında gitmiştim. Daha sonra bir kaç kez daha gittim. Her gidişimde Devri Alem belgesel programları çekerek tarihe not düştüm.

Sinop’ta beni en çok limandaki 165 yıllık Şehitler Çeşme’si etkiledi. Çeşmenin acıklı hikayesi gönlümü dağladı. Sinop’a her gidişinde Şehitler Çeşme’sinden kana kana su içip şehitlerin ruhuna Fatiha okudum.