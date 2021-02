Siyasi Anılarım Ve İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemiz

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda siyasi anılarım ve siyasetçilerle yaptığım belgesel söyleşiler çok önemli yer tutmakta.

Siyaset ile ilk tanışmam henüz 5 yaşında oldu. Rahmetli babam ve annemin elinden tutarak 1965 yılı seçimlerinde köyümüzün okulunda kullandığımız oy verme işlemini hiç unutmuyorum.

61 yaşındayım, nice siyasetçiler gördüm, nice siyasetçiler tanıdım. Bakanlar, milletvekilleri, il ilçe başkanları, belediye başkanları... 46 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda çok şey görüp, yaşadım. En önemlisi, siyasetin ne kadar vefasız bir meslek olduğunu anladım ve öğrendim.

Aktif siyasete ilk girişim, 1984 yılında 24 yaşında Ana Vatan Partisi'nden İl Genel Meclisi Üyesi olarak başladı. O tarihte seçilme hakkının 25 yaş olduğunu ilk kez öğrendim. Yaşım tutmadığı için İlçe Seçim Kurulu, seçime sokmadı.

Daha sonra Saadet ve Fazilet Partisi'nden milletvekilliği adaylığım, son dakikada seçilecek yerlerden bir kaç saat içinde alt sıraya atılıp, benim yerime merhum Mehmet Batuk'un seçilmesini dün gibi hatırlıyorum.

AK Parti'nin kuruluş sürecinde Osman Pepe tarafından Gebze'den İl Kurucular Kurulu Üyeliği teklifi ile bir kez daha aktif siyasete girişim, AK Parti'nin kuruluşu ve sonraki yıllar gazeteci ve belgeselci olarak yaşadıklarım, her biri ayrı birer yazı ve belgesel konusudur.

Hiç bir zaman gazetecilik ve belgeselcilik mesleğim ile siyaseti bir birine karıştırmadım. Karşı görüşten siyasilere saygılı olmak ve sahibi olduğum gazetede haberlerine yer vermeyi, tarafsız gazetecilik ahlakı kabul ettim.

Siyaset ve siyasi düşüncemi hiç bir zaman kişisel menfaat ve çıkarıma alet etmedim. Siyasi düşüncem ile gazetecilik mesleğini birbirine karıştırmadım.

46 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik mesleğimde, rahmetli babamın vasiyet ve nasihatine uyarak, yıkıcı değil yapıcı olmaya çalıştım. Siyasi anılarımı başlı başına bir kitap ve belgeselde toplamayı düşünüyorum.

Bugün İKTAV Araştırma Merkezi'mize AK Parti İlçe Başkanı, değerli arkadaşım Recep Kaya'nın ziyareti ile ilgili sosyal medya paylaşımımı köşeme alıyorum.

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Ziyaretler Devam Ediyor

Dilovası Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü'nden sonra Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Sayın Recep Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İKTAV İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanemizi ve Devri Alem Belgesel Programını www.devrialem.tv çektiğimiz sütüdyolarımızı ziyaret ettiler.

Ziyarette İlçe Başkanı, İKTAV Merkezinde açtığımız, Basın Tarihi ve Gazete Manşetlerinde Deprem Gerçeği Fotoğraf Kitaplar ve Gazeteler Sergisi'ni gezerek, 17 Ağustos Depremi ile ilgili anılarını anlattık.

Ziyarette AK Parti'nin kuruluşunda Gebze bölgesinin önemli olduğunu, AK Parti'nin Gebze Eskihisar Otel Atabay'da kurulduğunu hatırlatıp, bu konuda geniş bir çalışma yaparak belgesel çekimi yaptığımı söyledim.

İlçe Başkanı Recep Bey'e araştırma merkezi kütüphanemizde yer alan arşiv belgeleri ve kitaplar hakkında bilgi verdik. www.gebzegazetesi.com olarak ziyareti canlı yayınlayıp, haber haline getirdik

Ziyaretle ilgili Gebze Gazetesi'nde yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum

AK Parti İlçe Başkanı Kaya İKTAV Kütüphanesi'nde

Ak Parti Gebze ilçe başkanı Recep Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ünal ve Enes Yaylak ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemizi ziyaret ederek açılan tarih ve kültür sergilerini gezdi.

İlçe Başkanı Recep Kaya kütüphanemizde açtığımız, Kocaeli Basın Tarihi ve Gazete Manşetlerinde Deprem Gerçeği ile Kocaeli Kitapları Sergisini gezerek, kütüphanemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman'dan kütüphane hakkında bilgi aldı.

Başkan Kaya, 17 Ağustos depremi ile ilgili anılarını ilk kez www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemizde www.gebzegazetesi.com canlı yayınında anlattı.

Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kütüphanemizi ziyaretini, Gebze Gazetesi'nin yaptığı canlı yayın ile bu linkden izleyebilirsiniz.

Ak Parti Lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile gazetecilik ve belgeselcilik anılarımın geniş yer aldığı, Gebze Gazetesi'nde yıllar önce yazdığım yazımın linkini sizlerle paylaşıyorum.

Bu lingde yer alan yazının bir bölümü ile bugünkü makalemi noktalamak istiyorum.

BAŞBAKAN ERDOĞAN İLE DEVR-İ ALEM

Başbakan Erdoğan Türk siyasi tarihinde önemli izler bırakan bir isim olarak hatırlanacak. Geçmişte Türkiye Başbakanlıktan hapse giren hatta idam edilen Başbakanlar hatırlıyor ancak Erdoğan’ı hapisten Başbakanlığa giden isim olarak hatırlayacak. Başbakan Erdoğan’ı Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde hapiste kaldığı günlerde kendisini ziyaret eden bir gazeteci olarak o gün yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum. Hapishanenin 2. katında bizi karşılamıştı. Biraz geniş olan salonda kara tahtada İngilizce öğrenmeye çalışırken kendisi ile görüşmüştüm. Kendisine “günlerin nasıl geçiyor?” Diye sorduğumda “İşte gördüğünüz gibi bazen okuyor bazen İngilizce öğreniyoruz ama kendimizi ‘Bu da geçer yahu.’ Diyerek teselli ederek zamanın geçmesini bekliyoruz” demişti. Gerçi Sayın Erdoğan ile bu ilk görüşmemiz değildi. Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu sırada Gebze Kadırga Tesislerinde kendisi ile görüşüp yemek yemiş ardından da Gebze’nin ilk radyosu olan ve tarafımızdan kurulan Gebze FM’de telefonla bağlanıp yemek masasından söyleşi yapmıştık. Sayın Erdoğan o gün Gebze FM mikrofonlarından Milli Görüşü ve Milli Görüş lideri Erbakan’ı anlatmış Milli Görüşün Türkiye’ye önemli hizmetler yapacağını söylemişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çeşitli etkinliklerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla katıldığında yine sorular sorup cevaplar almıştım. Bu görüşmeler ve hapishaneler ziyaretinde sayın Erdoğan bizi eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman ile adaş olmamızdan dolayı karıştırmamak adına Gebzeli gazeteci İsmail Kahraman olarak tanımıştı. Bu satırları sayın Başbakan Erdoğan ile ilgili görüş ve yorum yazma hakkına sahip olduğum ve tarihe not düşme adına yazıyorum. Hatta hapishaneden Başbakanlığa diye bir TV belgeseli de hazırlayarak Erdoğan ile Devr-i Alem adıyla tarihe tanıklık da yapmak istiyorum. AK Parti’nin kuruluş süreci, kurucular kurulunun Gebze Eskihisar, Otel Atabay’daki toplantılarını, Erdoğan’ın partiyi kurduktan sonra ilk mitingini Gebze’de düzenlemesini, Gebze mitingini takip ederek kameramızla kayıt altına alıp yazılarımızla geleceğe not düşüp noterlik yaptık. (Gebze Gazetesi/ Belgeselcinin Not Defteri Köşesi)