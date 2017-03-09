KÜLTÜR VE SANAT:
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“Süper Dadı” Gebze’deydi

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kenet meydanında bulunan kültür merkezi salonunda farklı konu ve konukları Gebzeliler ile bir araya getirmeye devam ediyor.

'Süper Dadı” Gebze'deydi

09 Mart 2017 Perşembe 11:27

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Süper Dadı ile tanınan Gözde Erdoğan, “Yaşam Kadın İle Başlar” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebzeli hanımlar, Gözde Erdoğan’ın “Yaşam Kadın ile Başlar” konulu konferansına Gebzeli hanımlar büyük ilgi gösterdi. Kadınların hayatın temelini oluşturduğunu ifade eden Gözde Erdoğan, “Kadınlar hayatın her alanına büyük bir öneme sahip. Önemli olan, kadınlarımızın ne kadar önemli olduğunun farkında olması. Kadınlarımızın şikayet etmekten vazgeçip şikayet ettikleri konuyu nasıl çözeceklerine odaklanmaları lazım. Unutmayalım ki biz kadınlar hayatta çok öneli bir yere sahibiz ve en önemlisi bizler anneyiz.” ifadelerini kullandı.

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