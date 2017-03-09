“Süper Dadı” Gebze’deydi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Süper Dadı ile tanınan Gözde Erdoğan, “Yaşam Kadın İle Başlar” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebzeli hanımlar, Gözde Erdoğan’ın “Yaşam Kadın ile Başlar” konulu konferansına Gebzeli hanımlar büyük ilgi gösterdi. Kadınların hayatın temelini oluşturduğunu ifade eden Gözde Erdoğan, “Kadınlar hayatın her alanına büyük bir öneme sahip. Önemli olan, kadınlarımızın ne kadar önemli olduğunun farkında olması. Kadınlarımızın şikayet etmekten vazgeçip şikayet ettikleri konuyu nasıl çözeceklerine odaklanmaları lazım. Unutmayalım ki biz kadınlar hayatta çok öneli bir yere sahibiz ve en önemlisi bizler anneyiz.” ifadelerini kullandı.