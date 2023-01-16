Tiyatro Oyun İstasyonu “KADI” adlı oyunu ile 16 Ocak Pazartesi Gala özel Gösterimi ile kentin tüm tiyatroseverlerini sahnesinde ağırladı…

KADI
Yazan : Musahipzade Celal
Yönetmen : Kadir YÜKSEL - Gülabi TURAN
Yönetmen Yrd. Ve Koreografi : Filiz ÇOLAKLAR
Dekor : Adnan YILMAZ
Işık ve efekt : Tolga ACAR
Konu
Müzikli komedi türündeki oyunda Paraya ve kadına zaafı olan Kadı Yakup Efendi gittiği her yerden bu zaafları yüzünden kovulmuştur. Son olarak gittiği Milo Adası'nda genç bir kıza ailesinden kalan yüklü miktarda altının varlığını öğrenince paraya ulaşmak için çeşitli tezgâhlar kurar. Fakat karşısında büyük bir engel vardır... Manastırı idare eden papazlar... Bakalım Kadı Yakup amacına ulaşabilecek mi?
Tiyatronun geçmişi
Oyun İsTasyonu, 2004 yılında kurularak, Türkiye’nin ikinci “Doğaçlama Tiyatro” topluluğu olarak perde açmaya başlamıştır. Bu yıl 18. Yılını ardında bırakan tiyatro, oyunları ile 1.000’i aşkın performansını seyircisi ile buluşturdu.
Sırasıyla Çukurbağ Kültür Merkezi, Dafne Kültür Merkezi, Şehir Tiyatroları Oda Tiyatrosu, Sabancı Kültür Merkezi, gibi kentimizin birçok salonunda seyirci ile buluşan topluluk 2008’de ilk metinli oyununu sahneye koydu. Bunun ardından gelen yıllar boyunca da her sezon yeni oyunlarını ile düzenli olarak sahnelemeye devam etti. Bu hali ile kentimizin düzenli perde açan tek özel kurumsal tiyatrosu unvanını uzun yıllar taşıdı ve öncü oldu.
Sahnelenen oyunlar
Tiyatro Sporu - Gülabi TURAN - 2004 - 2018
Kanlı Nigar - Sadık ŞENDİL - 2008 - 2010
Sırra Kadem - Müsahipzade CELAL - 2010 - 2012
Düğün ya da Davul - Haşmet ZEYBEK - 2012 - 2013
Keşanlı Ali Destanı - Haldun TANER - 2014 - 2015
Tersine Dünya - Orhan KEMAL - 2014 - 2015
Komik Para - Ray COONEY - 2015 - 2016
Bir Şehnaz Oyun - Turgut ÖZAKMAN - 2017 - 2018
Yalancı Aranıyor - Dimitri PSHATAS - 2018 - 2019
Yedi Kocalı Hürmüz - Sadık ŞENDİL - 2018 - 2020
Kadı - Musahipzade CELAL - 2021 - 2023