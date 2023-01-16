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Tiyatro Oyun İstasyonu “KADI” adlı oyunu ile 16 Ocak Pazartesi Gala özel Gösterimi ile kentin tüm tiyatroseverlerini sahnesinde ağırladı…

Şehrimizin köklü özel tiyatrosu OYUN İSTASYONU, 2022-2023 yılı; 19. sezonunda Kadir YÜKSEL - Gülabi TURAN rejisi ile geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden birisini daha Kocaeli Seyircisi ile buluşturdu. Efsane oyun yazarı Musahipzade CELAL ’in eseri olan orijinal adı ile “Aynaroz Kadısı” Galasını 16 Ocak Pazartesi Akşamı Kocaeli Kongre Merkezi Salonu‘nda yaptı. Gala münasebeti ile şehrin protokolüne ve sanat müdavimlerine takdimde bulunuldu. Geniş bir seyirci kitlesinden büyük ilgi ve beğeni görmeye devam eden Oyun, sezon boyunca kentimiz tiyatro salonlarında devamlı olarak sahne almaya devam edecek…

Tiyatro Oyun İstasyonu 'KADI” adlı oyunu ile 16 Ocak Pazartesi Gala özel Gösterimi ile kentin tüm tiyatroseverlerini sahnesinde ağırladı…

16 Ocak 2023 Pazartesi 19:11

 


KADI

Yazan : Musahipzade Celal

Yönetmen : Kadir YÜKSEL - Gülabi TURAN
Yönetmen Yrd. Ve Koreografi : Filiz ÇOLAKLAR
Dekor : Adnan YILMAZ

Işık ve efekt : Tolga ACAR


Konu

Müzikli komedi türündeki oyunda Paraya ve kadına zaafı olan Kadı Yakup Efendi gittiği her yerden bu zaafları yüzünden kovulmuştur. Son olarak gittiği Milo Adası'nda genç bir kıza ailesinden kalan yüklü miktarda altının varlığını öğrenince paraya ulaşmak için çeşitli tezgâhlar kurar. Fakat karşısında büyük bir engel vardır... Manastırı idare eden papazlar... Bakalım Kadı Yakup amacına ulaşabilecek mi?


Tiyatronun geçmişi

Oyun İsTasyonu, 2004 yılında kurularak, Türkiye’nin ikinci “Doğaçlama Tiyatro”  topluluğu olarak perde açmaya başlamıştır. Bu yıl 18. Yılını ardında bırakan tiyatro, oyunları ile 1.000’i aşkın performansını seyircisi ile buluşturdu.

 Sırasıyla Çukurbağ Kültür Merkezi, Dafne Kültür Merkezi, Şehir Tiyatroları Oda Tiyatrosu, Sabancı Kültür Merkezi, gibi kentimizin birçok salonunda seyirci ile buluşan topluluk 2008’de ilk metinli oyununu sahneye koydu. Bunun ardından gelen yıllar boyunca da her sezon yeni oyunlarını ile düzenli olarak sahnelemeye devam etti. Bu hali ile kentimizin düzenli perde açan tek özel kurumsal tiyatrosu unvanını uzun yıllar taşıdı ve öncü oldu.


Sahnelenen oyunlar

Tiyatro Sporu - Gülabi TURAN - 2004 - 2018

Kanlı Nigar - Sadık ŞENDİL - 2008 - 2010

Sırra Kadem - Müsahipzade CELAL - 2010 - 2012

Düğün ya da Davul - Haşmet ZEYBEK - 2012 - 2013

Keşanlı Ali Destanı - Haldun TANER - 2014 - 2015

Tersine Dünya - Orhan KEMAL - 2014 - 2015

Komik Para - Ray COONEY - 2015 - 2016

Bir Şehnaz Oyun - Turgut ÖZAKMAN - 2017 - 2018

Yalancı Aranıyor - Dimitri PSHATAS - 2018 - 2019

Yedi Kocalı Hürmüz - Sadık ŞENDİL - 2018 - 2020

Kadı - Musahipzade CELAL - 2021 - 2023




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