Türk Halk Müziği konseri

Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde, halk müziğinin en güzide eserleri seslendirildi

Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirile, halk müziği konserinde katılımcılar türkü dolu bir akşam yaşadı. Şefliğini Nuray Polat’ın yaptığı halk müziği konserinde izleyiciler türkülerle kah hüzünlendi kah neşe dolu türkülere tempo tuttu.

TÜRKÜLERLE FARKLI DİYARLARA GİTTİLER

Türk Halk Müziğinin en özel eserlerinin seslendirildiği konserde, türkü dostları eserlere zaman zaman eşlik de etti. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından en değerli kültürel değerlerimizden türkülerimiz, dinleyenleri farklı diyarla götürdü. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından koro şefi Nuray Polat’a ve müzisyenler adına bağlama ustası Mustafa Ginesar’a çiçek takdim edildi.