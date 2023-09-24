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KÜLTÜR VE SANAT:
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‘Türkü Ziyafeti’ kulakların pasını sildi

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği ‘Türkü Ziyafeti’ konseri, türkü severleri bir araya getirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sevilen türküler seslendirildi.

‘Türkü Ziyafeti' kulakların pasını sildi

24 Eylül 2023 Pazar 14:13

Düzenlediği etkinliklerle Çayırova’yı kültür ve sanat şehrine dönüştüren Çayırova Belediyesi, dün türkü severleri bir araya getirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkü Ziyafeti’ konseri, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Türkü severleri buluşturan konserde, Engin Demirci, Yıldırım Gömleksiz ve Fikret Dolu, sevilen türküleri Çayırovalılar için seslendirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki konsere katılan türkü severler ise, çalınan parçalarla, kah hüzünlendi, kah da neşelendi.

 

“KÜLTÜR-SANAT TAKVİMİMİZİN İLK ETKİNLİĞİ”

Türkü Ziyafeti konserine katılım sağlayan Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, konser sonunda yaptığı konuşmada, “Çayırova’mız bu dönem kültürde, sanatta, eğitimde çok güzel, çok farklı etkinliklere imza atıyor. Bu yaptığımız etkinlik de Çayırova’mızın bölgede bir marka olan kültür-sanat takviminin ilk etkinliği oldu. Ekim ayından itibaren, kültüre sanata, söyleşiye, konsere ilçemiz sakinleri erişmiş olacak. Çayırova’dan çıkan sesleri ülkeye iletmek istiyoruz. Bugün de bunu yaptık, burada şarkılarını seslendiren sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Konser sonrasında sanatçılara günün anısına çiçek takdim edildi.










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