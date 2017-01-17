KÜLTÜR VE SANAT:
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UFKA YOLCULUKTA TAM GAZ!

5 yıl önce çıkılan yolda her sene bir önceki döneme göre başvuru ve katılımcı sayısını sürekli artıran ve Türkiye genelinde tanınan bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, tanıtım çalışmaları devam ediyor.

UFKA YOLCULUKTA TAM GAZ!

17 Ocak 2017 Salı 11:04

Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ayağını üstlenen Gebze İlim, Kültür ve Çevre Kulübü Derneği (İLKÇEV) "Yola çıkmak isteyene, yol açık" temasıyla 8 ayrı kategoride düzenlenen '5. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın bu yılki konusu "Kur’an-ı Kerim Meali" olarak belirlenmesiyle 4 ilçede tanıtım ziyaretleri gerçekleştiriyor.

HEDEF 1 MİLYON

Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan, yurt içinden ve dışından binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışmaya bu yıl, Türkiye'den ve yurt dışından 7’den 77’ye 1 milyon kişinin başvuru yapması hedefleniyor. Ulusal yarışmacılar, şartnamede belirtilen Kur’an-ı Kerim mealleriyle yarışmaya hazırlanacak. Yarışmaya başvurular,19 Şubat 2017 tarihinde sona erecektir.

 MAHKUMLARDA YARIŞABİLECEK

Her kategori sorularının ayrı hazırlanacağı yarışmanın A grubuna 6-10, B grubuna 10-14, C grubuna 14-19, D grubuna 19-30 yaş grubu başvurabilecek. E grubunda 30 yaş üstü katılımcılar yarışırken F grubu ise ihtisas kategorisi olacak. Yarışmanın internet üzerinden gerçekleşecek kısmında ise G grubundakiler Türkçe, H grubundakiler İngilizce dillerinden sınava girecek. Yarışmaya, cezaevlerindeki mahkumlar da katılabilecek. Başvurular internetten yapılacak.

ÖDÜLLERİ SEÇEBİLİRSİNİZ

Önceki yıllarda dereceye girenlerin birçok ödülün yanı sıra Umre seyahati ile ödüllendirildiği yarışmanın bu yılki ödülleri yarışmacıların tercihleri doğrultusunda belirlenecek. Katılımcılar, Ufka Yolculuk sosyal medya sitesinde “Dosta Yolculuk” başlığıyla Endonezya, Malezya, Tunus, Fas, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinin yer aldığı ankette yapacakları oylama sonucu çıkacak sonuçlara göre kendi ödüllerini belirleyebilecek. Cezaevlerinden yarışmaya girenler ise dereceye girdikleri takdirde ödül kazanmanın yanı sıra ayrıca çeşitli ödüllerle teşvik edilecek. Yarışmanın A, B, C, D, E, F kategorilerinde birincisi olanlar 2 Umre Seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + 2 bin 500 lira ya da 9 bin lira; ikinciler 2 Umre Seyahati + bin 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + bin 500 lira veya 8 bin lira; üçüncüler 2 Umre Seyahati + 500 lira veya 2 Dosta Yolculuk + 500 lira ya da 7 bin lira para ödüllerinden birini seçebilecek. Kocaeli ve Gebze bölgesi’nde dereceye girecekler de kategorilere göre ödüllendirilecek. Detaylar ve başvuru için www.ufkayolculuk.com internet sitesinde.

Selvi GEÇAL

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