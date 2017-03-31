KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti!

Usta sinema sanatçısı Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti!

31 Mart 2017 Cuma 16:36

 

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Halit Akçatepe hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisindeki "Güdük Necmi" karakterine hayat vermişti. Halit Akçatepe İstanbul'da bir süredir tedavi görüyordu.

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

1 Ocak 1938’de İstanbul Üsküdar’da doğan Halit Akçatepe’nin babası Hababam filmlerinde “Paşa Nuri” rolüyle tanınan oyuncu Sıtkı Akçatepedir. Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım” demesiyle oyunculuğa adım atan Halit Akçatepe ilk filmini 5 yaşındayken çekti.

Usta sanatçı hayatını kaybetmeden önce Halit Akçatepe bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Usta sanatçı hayatını kaybetmeden önce Halit Akçatepe bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

İlkokulu Refik Halit Karay Mektebinde okuyan Akçatepe lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu 1972'te “Tatlı Dillim” filmiyle şöhreti yakalamıştır. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya baktım Seni Gördüm filmlerini çekti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Grup Genç Gebze'de Grup Genç Gebze'de
Bakan’dan Tarhan’a Hereke Yanıtı! Bakan’dan Tarhan’a Hereke Yanıtı!
Kursiyerlerden Tirat Gecesi Kursiyerlerden Tirat Gecesi
Darıcalı Nusret Yabancı Dizide Oynadı Darıcalı Nusret Yabancı Dizide Oynadı
Hayalhanem’e Büyük İlgi Hayalhanem’e Büyük İlgi
‘’Hak’’ oyunu izleyiciyle buluştu ‘’Hak’’ oyunu izleyiciyle buluştu
Yukarı Çık

Grup Genç Gebze'de
Gebze İMH’den Gönül Coğrafyamız ve Sorumluluklarımız Konferansı ve Grup Genç Konseri

Haberi Oku