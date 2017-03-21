KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeşilçam filmlerinin çekildiği “Çapalı Ev” restore edilecek

Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel’e bağlı Ereğli’deki Çapalı Evi’nde restorasyon projesi onaylandı

Yeşilçam filmlerinin çekildiği 'Çapalı Ev” restore edilecek

21 Mart 2017 Salı 13:00


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir zamanlar Yeşilçam filmlerinin çekildiği mekanlardan biri olan Karamürsel Ereğli evlerinde restorasyon çalışmaları için çalışmaları hızlandırdı. Gerek tarihi, gerekse estetik açıdan oluşturdukları dokuyla adeta Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlarından Çapalı Evin projeleri onaylandı. Yeniden gün yüzüne çıkartılacak tarihi ev, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet vermesi planlanıyor.

 

TARİHİ DOKU KORUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, kentin tarihi dokusunu korumak ve ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel’in Ereğli evlerindeki çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor.

 

KÜLTÜREL AMAÇLI KULLANILACAK

Adını ön cephesinde yer alan çapa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evlerinin en dikkat çekenlerinden olan Çapalı Evi’nde Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Tarihi ev, restore edilmesinin ardından sosyal ve kültürel amaçlı olarak kullanılmak üzere Ereğli halkının kullanımına açılması planlanıyor.

 

ADINI ÇAPA MOTİFLERİNDEN ALMIŞ

Bir zemin iki normal kattan oluşan yapı ikiz yapı özelliği göstermektedir. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çapa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede Çapalı Ev’in dışında yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabilmiştir.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Yeşilçamçapalı EvTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Oyuncu Anneden Tavsiyeler Oyuncu Anneden Tavsiyeler
Ahmet Şimşirgil İstiklal’i anlattı Ahmet Şimşirgil İstiklal’i anlattı
Türkiye Şampiyonu Kocaeli'den Çıktı Türkiye Şampiyonu Kocaeli'den Çıktı
‘’Çanakkale Askeri’’ seyirciden tam not aldı ‘’Çanakkale Askeri’’ seyirciden tam not aldı
ÖĞRENCİLERDEN EBRU SANATINA YOĞUN İLGİ ÖĞRENCİLERDEN EBRU SANATINA YOĞUN İLGİ
Elemeler Başlıyor.. Elemeler Başlıyor..
Yukarı Çık

Oyuncu Anneden Tavsiyeler
Yazar ve edebiyatçı Şermin Çarkacı, Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür Merkezi’nde, “Oyuncu Anne”...

Haberi Oku