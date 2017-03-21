Yeşilçam filmlerinin çekildiği “Çapalı Ev” restore edilecek





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir zamanlar Yeşilçam filmlerinin çekildiği mekanlardan biri olan Karamürsel Ereğli evlerinde restorasyon çalışmaları için çalışmaları hızlandırdı. Gerek tarihi, gerekse estetik açıdan oluşturdukları dokuyla adeta Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlarından Çapalı Evin projeleri onaylandı. Yeniden gün yüzüne çıkartılacak tarihi ev, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet vermesi planlanıyor.

TARİHİ DOKU KORUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, kentin tarihi dokusunu korumak ve ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel’in Ereğli evlerindeki çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor.

KÜLTÜREL AMAÇLI KULLANILACAK

Adını ön cephesinde yer alan çapa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evlerinin en dikkat çekenlerinden olan Çapalı Evi’nde Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Tarihi ev, restore edilmesinin ardından sosyal ve kültürel amaçlı olarak kullanılmak üzere Ereğli halkının kullanımına açılması planlanıyor.

ADINI ÇAPA MOTİFLERİNDEN ALMIŞ

Bir zemin iki normal kattan oluşan yapı ikiz yapı özelliği göstermektedir. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çapa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede Çapalı Ev’in dışında yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabilmiştir.