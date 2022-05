Zafer Algöz ve Can Yılmaz’a kitap fuarında büyük ilgi

Bu yıl 12.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na ünlü oyuncu ve yazarlar Zafer Algöz ile Can Yılmaz da katıldı. İkili önce yapılan Kongre Merkezi Akçakoca Salonunda yapılan söyleşide vatandaşlarla buluştu. Can Yılmaz, söyleşide uzun süre yazdıklarını yayınlamaya cesaret edemediğini söyleyerek gençlere cesur olmaları nasihatinde bulundu. Zafer Algöz ise misyon edindiğini ve tanıtmak istediği insanları kitaplarla sunduğunu söyledi. Söyleşinin ardından Zafer Algöz ve Can Yılmaz kitaplarını imzalamak üzere standa geçti. Yoğun katılım gösteren vatandaşlar imza attırıp fotoğraf çektirdi. Öte yandan, Zafer Algöz yeni kitabı “Ken Taç Dis”in ilk kez Kocaeli Kitap Fuarı’nda gördü ve yeni kitabına ilk imzasını da burada atmış oldu.