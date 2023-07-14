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OTOMOBİL:
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"Araçta Yangın Söndürücü Bulundurmak Toplumsal Bir Sorumluluk"

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, Türkiye'deki 27 milyon araç sahibini ilgilendirecek önemli açıklamalarda bulundu. Her araç sahibinin, içinde bulunduğumuz riskli yaz döneminde belirli sorumlulukları olduğunu tekrar hatırlatan federasyon, olası yangın durumlarının önlenmesi adına sürücüleri uyardı. Konuyla ilgili olarak TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı "Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, halen sadece araç muayenesi için yangın tüpü bulunduruyor; oysa araçlarda yangın söndürücü taşımak, kurallardan öte toplumsal ve evrensel bir sorumluluktur." dedi.

"Araçta Yangın Söndürücü Bulundurmak Toplumsal Bir Sorumluluk"

14 Temmuz 2023 Cuma 15:01

Havaların iyice ısındığı bu yaz aylarında, sürücülere de birçok sorumluluk düştüğü TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu tarafından ifade edildi. Doğanın korunması ve canlıların sağlığı için kritik öneme sahip olan önlemlerden bazıları federasyon tarafından tekrar hatırlatıldı. İçinde bulunduğumuz hava şartlarında araç içlerindeki ısının 65-70 derecelere kadar ulaştığına dikkat çekiliyor.

İç mekânda deodorant, çakmak, dezenfektan bulundurmaktan kaçının

Aşırı ısıya maruz kalan araç içi yaşam alanlarında deodorant, çakmak, dezenfektan gibi patlayıcı ve parlayıcı cisimlerin bulundurulmaması gerekirken, uzmanlar direkt olarak araca binmenin insan sağlığına da zarar verdiğini dile getiriyor. Bu sebeple sıcak havalarda mümkünse güneşlikle araç içini korumak ve camları birer parmak aralamak, iç mekânda hava sıcaklığını düşürüyor.  Araca binmeden önce iç mekânın havalandırılması ve sonra klima sisteminin çalıştırılması öneriliyor.

Yangın anında araç çalışmayabilir, yapraklar egzoz ısısıyla alevlenebilir

Öte yandan LPG'li araçlarda düzenli olarak gaz sızıntısının kontrol edilmesi gerekirken, yaz aylarında mümkün olduğunca araçlarla sık ormanlık alanlara girmemek gerekiyor. Yüksek motor ve egzoz sistemi ısısı sebebiyle yaprakların alevlenme riski ortaya çıkıyor. Tüm yolculuk boyunca hiçbir surette sigara izmaritlerinin camdan atılmaması konusunda uyarıda bulunan TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı "Yangın olan bir bölgede, acil durum araçlarına engel olmamak adına mümkün olduğunca araç kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. Hava-yakıt karışımıyla çalışan içten yanmalı motorlar, yangın dumanı sebebiyle ihtiyaç duyduğu oksijene ulaşamadığı için çalışmayabiliyor. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, halen sadece araç muayenesi için yangın söndürücü bulunduruyor; oysa araçlarda yangın tüpü taşımak, kurallardan öte toplumsal ve evrensel bir sorumluluktur." açıklamasını yaptı.

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