"Off-road tutkusu" Üretici Yaptı

Kocaeli'de yaşayan off-road ve kamp tutkunu Bora Bozkurt, kendi ihtiyacı için geliştirdiği kamp römorkörün talep görmesi üzerine bu alana yönelerek kamp aracı üretimine başladı.

- Kocaeli 'de yaşayan off-road ve kamp tutkunu Bora Bozkurt, kendi ihtiyacı için geliştirdiği kamp römorkörün talep görmesi üzerine bu alana yönelerek bir yılda 12 kamp aracı üretti

- Bora Bozkurt:

- "İlk aracımızdan sonra müşteri talebine göre aracımız donanımlandı. Teknik olarak araziye çok uygun. Parçaların tamamına yakınını kendimiz üretiyoruz. Böyle olunca yedek parça sıkıntısı da yaşamıyoruz. Müşteriye göre özel tasarımlarımız da oluyor. Ürettiğimiz her araç birbirinden farklı oluyor"

- "Yaptığımız araçla güney sahillerinde de kamp yapabilirsiniz, Karadeniz'in yaylalarına da çıkabilirsiniz"

İMES Organize Sanayi Bölgesi'ndeki imalathanesinde kablo sektörü için makine ve tıbbi cihazlar üreten firmalara yedek parça imal eden yapan Bozkurt, kamp ve off-road tutkusunu atölyesine taşıdı.

Bozkurt, kendi ihtiyacı için işinden arta kalan zamanda tasarladığı "Akrep" adını verdiği kamp aracının çevresindekiler tarafından ilgi görmesi üzerine bu alana yöneldi.

Bir yılda 12 kamp aracı üreten ve bunların 3'ünü Almanya'ya ihraç eden Bozkurt, ihracat için yeni pazar çalışmalarını sürdürüyor.

- "Yeni projelere başladık"

Bora Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa giderken aracının her yerinin eşyalarla kaplanmasının verdiği rahatsızlık üzerine römorkör tasarlama ihtiyacı hissettiğini söyledi.

"Akrep" adını verdiği kamp römorkörünün ilkini yaklaşık 1,5 yıl önce kamp eşyalarını taşıyabilmek için imal ettiğini anlatan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Off-road ve kamp hobimiz var. Hafta sonları kampa gittiğimizde eşyalarımız arabanın içini tamamen dolduruyor, çocuklar eşyaların üzerinde oturuyordu. Eşya taşımak için hiç yerimiz yoktu. Böyle bir araca ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Eşya taşımak için 'Akrep' adını verdiğimiz ilk aracı geliştirdik. İçerisinde hiçbir donanım yoktu. Gören diğer kampçılar aracı nereden aldığımızı sordu. Kendi üretimimiz olduğunu söyleyince 'Bize de yapar mısınız?' dediler. Böyle başladı."

Bozkurt, bir yılda ürettikleri 12 aracın 3'ünü Almanya'ya ihraç ettiklerini aktararak, "İlk aracımızdan sonra müşteri talebine göre aracımız donanımlandı. Teknik olarak araziye çok uygun. Hafifliği, dayanıklılığı, malzemesi... Çelik şase üzerine oturtulmuş alüminyum gövde. Parçaların tamamına yakınını kendimiz üretiyoruz. Böyle olunca yedek parça sıkıntısı da yaşamıyoruz. Muadil ithal araç tercih edenler yedek parça sıkıntısı yaşıyor. Kendi üretimimiz yedek parçaları bir günde teslim ediyoruz. Müşteriye göre özel tasarımlarımız da oluyor. Ürettiğimiz her araç birbirinden farklı oluyor." diye konuştu.

Taleplere göre yeni projelere başladıklarını dile getiren Bozkurt, haziran ayına kadar 2 farklı aracı daha araziyle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Amacımız aracı dünyaya satmak"

Muadili 50-60 bin dolar civarında olan ithal araçlara alternatif daha uygun fiyata araç geliştirdiklerine işaret eden Bozkurt, "Aracımızı ilk yılda Almanya'ya ihraç etmeyi başardık, şimdi Avusturya ile görüşmemiz var. Oraya da satışımız olacak. Amacımız, aracı dünyaya satmak. Aracımızın şu anki haliyle teknik donanım ve kapasitesiyle ithal araçlardan hiçbir eksiği yok." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, aracın ağırlığının üzerindeki tüm donanımlar dahil 600 kilogram olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu donanımda 600 kilogram aracın emsali yok. Amacımız mümkün mertebe ağırlığı azaltmak. Bu bir karavan değil, kamper. Ülkemizde kamper kültürü tam oturmadığı için alıştırmaya çalışıyoruz. Araçta kompresörlü buzdolabı, bunun enerjisini sağlamak için solar sistemi, 90 litre su tankı var. Üzerinde ölçüleri değişebilen, 4 kişi kapasiteye kadar çadırı, yan tentesi bulunuyor. Arazide kullanmak amaçlı 35 inç A/T lastik, off-road kaplini, ısıtma amaçlı Webasto sistemi, şofben, kamp mutfağı, duş tentesi, duş tertibatı var. Sadece içinde değil, üzerindeki çadırda yatıyoruz. Çadırla karavanın birleştiği bir sistem. Diğer konforumuz karavanla aynı."

Aracı "mini", "large", "x large" olarak kullanıcıların tercihine sunduklarını, donanımına göre bir aracı 2-4 haftada teslim ettiklerini dile getiren Bozkurt, yerli üretimin kullanıcılarına yedek parçaya ulaşım, uygun fiyat ve teknik servis hizmeti olarak avantajlar sağladığını kaydetti.

Bozkurt, bu işe başlarken hem asfalt hem de arazide gidebilecek bir araç tasarladıklarını anlatarak, "Yaptığımız araçla güney sahillerinde de kamp yapabilirsiniz, Karadeniz'in yaylalarına da çıkabilirsiniz." dedi.