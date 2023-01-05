TOGG Türkiye fabrikasına AFG Çelik Yapı imzası

Kibar Holding Grup Şirketlerinden AFG Çelik Yapı, büyük yapı ve inşaat projelerine çözümler sunmaya devam ediyor. Anahtar teslim proje çözümleri ile güçlü mühendislik, tedarik ve kurulum hizmetlerini kapsayan EPC hizmeti sunan şirket son olarak, Bursa Gemlik’te bölgedeki en büyük yatırımlardan biri olarak dikkat çeken Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’un faaliyete geçen fabrikasının 114 bin metrekare çatı ve 28 bin metrekare cephe montajını gerçekleştirdi.









Geleceğin sürdürülebilir yapıları için tüm süreçleri etkin bir biçimde yönetip, bütün tasarım, tedarik ve inşaat işlerini koordine eden Kibar Grubu şirketlerinden AFG Çelik Yapı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG’un Bursa Gemlik’te faaliyete geçen fabrikası için de projeyi istenen kalite ve maliyet seviyelerinde zamanında tamamlama başarısı gösterdi. TOGG fabrikası böylece daha güvenli, sürdürebilir ve enerji verimliliği daha yüksek şekilde inşa edilmiş oldu.





Mühendislik, planlama, tedarik, lojistik, inşaat ve kurulum süreçlerini kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunan AFG Çelik Yapı, TOGG fabrikasının 114 bin metrekare çatı ve 28 bin metrekare cephe montajı kapsamında Montaj Binası, Batarya Binası, Geçiş Köprüleri, Atık Binası, Dinlenme Alanları ile Ar-Ge Binası montajlarını üstlendi.





Üstün iş deneyimi sayesinde müşterilerinin zaman ve maliyetten tasarruf etmesini, riskleri azaltmasını, verimliliği artırmasını sağlayan AFG Çelik Yapı, sürdürülebilir yüksek kalite, planlama ve zamanlama taahhütleri ile optimum proje gerçekleştirmesini garanti altına alıyor. Şirket, projelerin belirtilen süre içinde tamamlanıp tesisin zamanda devreye alınarak yatırımcıya teslim edilmesi konusunda etkin çözümler sunuyor.



















