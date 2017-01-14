POLİTİKA:
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5 kat imar izni!

Çayırova’nın 2 Mahallesinde yapılan kat artışı tartışmalara neden oldu.

5 kat imar izni!

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:31

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen kararla Çayırova ve Yeni Mahalle’ye 5 kat imar izni verildi. AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç’ın müjde olarak verdiği karara CHP ise mağduriyet olacağı yanıtını verdi.

 Çayırova’da 2 mahalleye verilen kat artışı tartışmalara neden oldu. Çayırova Belediyesi’nin talebi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Mahalle ve Çayırova Mahallesi’nde kat artışı gerçekleştirerek 5 kat izni verdi. Verilen kararı memnuniyetle karşılayan AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, açıklama da bulunarak “Çayırova ve Yenimahalle mahallerimize kat artışı 5 kat olarak hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na Çayırova Belediye Başkanımız Şevki Demirci’ye Teşekkür ediyoruz.

Ve Kocaeli İl Başkanımız Şemsettin Ceyhan'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”dedi.

CHP İLÇE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ancak kart artışına CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin kaya karşı çıktı. Yapılan artışınm gerçekle alakası olmadığını ifade eden Kaya, “Büyükşehir belediye meclisinden geçen imar planı revizyonu çerçevesinde Çayırova ve yeni mahallede 7 metrelik yolların 10 metreye çıkarılması yani karşılıklı parsellerin 1,5 metre yola bedelsiz terk etmesi , 0,40 yapılaşma hakkının 0,30 a indirilmesi ve en az iki ve üstü parselin birleştirilmesi koşulu ile 5 kata çıkarılmıştır. Ancak basında ve sosyal medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bu iki mahallenin tamamında kat yüksekliğinin 5 olduğu algısı oluşturulmuş bunu böyle olmadığı yukarıda belirtilen kararda açıktı. “dedi.

MAĞDURİYETE YOL AÇACAK

Uygulamanın mağduriyete yol açacağını belirten Kaya, “Yapılaşması büyük oranda tamamlanan 7 metrelik yollarda kalan parselleride kapsamayacak, bu uygulama sadece belli parsellere hizmet etmektedir.Bu uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtmek istiyoruz. CHP Çayırova ilçe başkanlığı ve belediye meclis grubu olarak konuyu yakından takip etmekteyiz, hiçbir yurttaşımızın mağduriyet yaşamaması adına yasal süreleri içerisinde gerekli itiraz ve girişimlerde bulunacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.”diye konuştu.

Ömür KAVRAN

 

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