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Meclis Başkanı Kahraman'la tarihi röportaj!

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, aort damarından ameliyat edildi. Kahraman, başarılı geçen operasyon sonrasında yoğun bakıma alındı.

Meclis Başkanı Kahraman'la tarihi röportaj!

31 Aralık 2016 Cumartesi 10:49

Tbmm başkanı ve eski Kültür Bakanlarından Ak Parti Kurucu üyesi İsmail Kahraman'la Devr-i Alem Belgesel Programı olarak tarihi bir röportaj yapmıştık. Sarıkamış Harekatının yıldönümü nedeniyle ismial Kahraman'la yaptığımız tarihi röportajın www.kocaeligebze.tv web tv'den yayınladık. Ameliyat olan ismail Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.


http://kocaeligebze.tv/v/ZBhQSx4pDz6 linkinden Meclis Başkan'ı İsmail Kahraman ile yaptığımız tarihi röportaj belgeselini izleyebilirsiniz.

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