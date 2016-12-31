Meclis Başkanı Kahraman'la tarihi röportaj!

Tbmm başkanı ve eski Kültür Bakanlarından Ak Parti Kurucu üyesi İsmail Kahraman'la Devr-i Alem Belgesel Programı olarak tarihi bir röportaj yapmıştık. Sarıkamış Harekatının yıldönümü nedeniyle ismial Kahraman'la yaptığımız tarihi röportajın www.kocaeligebze.tv web tv'den yayınladık. Ameliyat olan ismail Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.





http://kocaeligebze.tv/v/ZBhQSx4pDz6 linkinden Meclis Başkan'ı İsmail Kahraman ile yaptığımız tarihi röportaj belgeselini izleyebilirsiniz.