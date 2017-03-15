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10 Yılı Aşkın Cep Telefonu Kullananlar Dikkat !

Cep telefonunu hangi tarafınızda daha çok kullanıyorsanız o tarafta tümör oluşuyor...

10 Yılı Aşkın Cep Telefonu Kullananlar Dikkat !

15 Mart 2017 Çarşamba 10:23

 

Yüksek gerilim hatları, baz istasyonları ve cep telefonları gibi kaynaklardan yayılan düşük enerjili elektromanyetik radyasyonun sağlık üzerine olan etkileri sürekli tartışma konusu olur.

Bu sefer haberler kötü. Uzun dönem cep telefonu kullanılması ile beyin tümörü arasında toplumu yakından ilgilendiren bir ilişki saptandı.

Ufuk Üniversitesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre, 10 yıl ve üzerinde cep telefonu kullananlarda risk yüksek. Başınızın cep telefonunu kullanmayı tercih ettiğimiz tarafında iki kat daha fazla beyin tümörü olma olasılığı var.

Prof. Dr. Ersin Erdoğan, "Bizim tecrübemizle de uyum sağlayacak şekilde uzun dönem cep telefonu kullanımı ile aynı tarafta beyin tümörü gelişme olasılığını düşündüren yeterli epidemiyolojik delilin varlığı ortaya konulmuştur" diyerek cebimizdeki tehlikeye dikkati çekiyor.

11 çalışma irdelenerek ulaşılan sonuçlar, uluslar arası saygınlığı olan "Surgical Neurology" isimli Beyin Cerrahisi dergisinde de yayınlandı.

Türkiye'de 23 Şubat 1994 tarihinden bu yana 23 yıldır cep telefonu kullanılıyor.

kaynak A haber

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