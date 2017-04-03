Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi 3. Dönemde de istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Projenin mimarı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Benzer çalışmaların örnek alınarak hayata geçirilmesi bizleri sevindirirken; asıl bizleri sevindiren ise program mezunlarımızın yeni dönemde öğretici olarak çalışmaları ve üniversite kazanıp eğitim hayatlarına devam etmeleridir” dedi.

İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in gençlere yönelik en önemli projelerinin başında gelen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi projesi, istikrarlı bir şekilde 3. dönemde de yoluna devam ediyor. İstanbul Şehir Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Gebze’deki okullarda eğitim gören gençler arasından mülakatlarla belirlenen 41 gencinin katılımıyla sürdürülen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nde 3. Dönem eğitimleri hızlı başladı.

TAM DONANIMLI EĞİTİMLER

Kendine, tarihine, hayata, doğaya, doğal çevreye ve toplumuna dost; okulunda, mahallesinde sosyal sorumluluk, spor, sanat, sosyoloji, eğitim çalışmalarında lider gençlerin gelişimine katlı sağlamak amacıyla Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından başlatılan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin katılımcı gençleri İstanbul ve Gebze’de; görüşmeler, seminerler, okumalar, film tartışmaları, geziler, kamp etkinlikleri ve sosyal sorumluluk gibi eğitim etkinliklerine aktif olarak katılıyor.

GENÇLER BİRER CEVHER

Gençlerin birer cevher olduğunu ve bu cevherin farkındalık yaratarak keşfedilmesi adına 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’ni başlattıklarını dile getiren projenin mimarı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençlerimizin geleceğine ve kişisel gelişimine bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla, konusunda uzman eğitimci kadrolarla sürdürdüğümüz 41 Genç 41 Gelecek Projesi emin adımlarla gençleri içine alarak 3. dönemde de istikrarlı şekilde sürüyor.

ONLAR ARTIK ÜNİVERSİTELİ

Özgüveni tam, geleceğe ışık tutacak büyük Türkiye hedeflerinin gelecekteki mimarı lider gençlerin yetişmesi için uygulamaya koyduğumuz 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’ne benzer çalışmaların örnek alınarak hayata geçirilmesi bizleri sevindirirken; asıl bizleri sevindiren ise program mezunlarımızın yeni dönemde öğretici olarak çalışmaları ve üniversite kazanıp eğitim hayatlarına devam etmeleridir.

MEZUNLAR İLETİŞİM AĞI

3. Döneme de emin adımlarla başlayan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projemizin ilk 2 döneminden mezun olan gençlerimizi, mezun iletişim çalışmaları altında bir araya getirerek, iletişimimizi koparmıyoruz. Gençlerimizin bundan sonraki eğitim süreçlerinde de destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

GENÇLER FİDAN DİKTİ

Lise 2 ve 3. Sınıf öğrencileri arasından mülakatla belirlenen 41 genç; yeni dönemde etkinliklerine sosyal sorumluluk çalışmalarıyla başladı. 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi’nin 3. Dönem katılımcısı gençler; Gebze’nin kırsal yerleşim alanlarından olan Tavşanlı Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Farkındalık etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştiren 41 Genç, diktikleri fidanlara kendi isimlerini verdi. Fidan dikimi etkinliğinin ardından projenin katılımcı gençleri İZAYDAŞ tesislerini ziyaret etti.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

İZAYDAŞ yetkilileri eşliğinde tesisi gezen 41 genç, atıkların geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını yerinde inceleme fırsatı buldu. Tesis hakkında bilgi verilen gençlere burada geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarının anlatıldığı kısa film de izletildi. Tesiste incelmelerini tamamlayan 41 genç daha sonra Gebze’ye döndü.