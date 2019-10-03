Akciğer Kanseri Kapalı oluyor

AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM GEREKMİYOR!
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş tarafından verilen bilgide, yapılan kapalı akciğer ameliyatının (torakoskopik) bazı üstünlüklerinin olduğu bilgisi verilerek; bunlardan başlıcalarının ameliyatın kısa sürmesi ve ameliyat sonrası ağrının daha az hissedilmesi, ameliyatların komplikasyonları ve hastanede kalış süresi de az olması, ameliyat sonrası yoğun bakım gerekmediği ve hastanın daha kısa sürede normal hayatına geri dönmesi gibi avantajlarının olduğu belirtildi. Güneş ayrıca hastanede tıbbi güncel yöntemlerin sürekli olarak yakından takip edildiğini söyleyerek, verilerek hastanenin üroloji kliniğinde de laparoskopik cerrahi işlemlerin yapılmaya başlandığı dile getirdi