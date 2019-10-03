Akciğer Kanseri Kapalı oluyor

Darıca

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Günümüzde önemli bir sorun haline gelen akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göğüs cerrahisi uzmanı Op. Dr. Hatice Eryiğit Ünaldı tarafından torakoskopik cerrahi (VATS yöntemiyle yapılmaya başlandı. Yapılan ameliyatlar ile akciğer kanseri/ kitle/ kist, mediasten/timus bezi hastalıkları, pnömotoraks- akciğer sönmesi, aşırı el-koltukaltı- ayak terlemesi, göğüs duvarı hastalıklarının tedavisi gerçekleştiriliyor. Ameliyatların pek çoğu kapalı – video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS)- olarak uygulanıyor.

AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM GEREKMİYOR!

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş tarafından verilen bilgide, yapılan kapalı akciğer ameliyatının (torakoskopik) bazı üstünlüklerinin olduğu bilgisi verilerek; bunlardan başlıcalarının ameliyatın kısa sürmesi ve ameliyat sonrası ağrının daha az hissedilmesi, ameliyatların komplikasyonları ve hastanede kalış süresi de az olması, ameliyat sonrası yoğun bakım gerekmediği ve hastanın daha kısa sürede normal hayatına geri dönmesi gibi avantajlarının olduğu belirtildi. Güneş ayrıca hastanede tıbbi güncel yöntemlerin sürekli olarak yakından takip edildiğini söyleyerek, verilerek hastanenin üroloji kliniğinde de laparoskopik cerrahi işlemlerin yapılmaya başlandığı dile getirdi





