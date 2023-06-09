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Alzheimer Yaşam Evi 2'nci Yılını Kutluyor

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kocaeli'de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi 2'nci yaşını kutluyor. Alzheimer hastalarının belediye önünde yaptığı el emeği ürünler ve fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Alzheimer merkezimiz artık gerçekten marka oldu" dedi.

Alzheimer Yaşam Evi 2'nci Yılını Kutluyor

09 Haziran 2023 Cuma 15:39

  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi 2'nci yaşını doldurdu. 2 yıl boyunca hem alzheimer hastalarının hem de hasta yakınlarının hayat standartlarını yükselten, kentte alzheimer konusunda farkındalık oluşturan Kocaeli'nin ilk ve tek alzheimer merkezinin ikinci yılına özel sergisi İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleştirildi. Alzheimer hastalarının el emeği ürünlerinin yanı sıra 2 yıl boyunca yapılan etkinliklerde çekilen fotoğraflar da sergide yerini aldı. 
   
 "Merkezimiz marka oldu" 
 Alzheimer hastalarının İzmit Belediye Meydanında yaptığı el emeği ürünler ve fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Başkan Hürriyet, "Alzheimer Yaşam Evimizden hizmet alan büyüklerimizin, hastalarımızın el emekleriyle yapmış oldukları ürünlerin, hediyelik eşyaların sergisindeyiz. Alzheimer Yaşam Evimiz bu sene 2’nci yılını kutluyor. 2 yıl oldu açalı ve halkımızın da teveccüh ve memnuniyetiyle birlikte hizmetine devam ediyor. Hastalarımız memnun, aileleri memnun. Aileleri kendine zaman ayırabiliyor, sosyalleşebiliyor. Aynı zamanda üniversite ile iş birliği yaptığımız için hastalarımızın unutkanlığını geciktirecek programlar uygulanıyor. Çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle bu uygulamalar sayesinde hastalarımızın sağlıklarına ve alzheimer hastalık etkilerine de çok ciddi bir katkımız oluyor. Hatta Akyazı’dan gelen de bir hastamız var. O bölgede bile alzheimer merkezimiz artık gerçekten marka oldu. Alzheimer merkezimiz İzmit’in sınırlarını aşarak markalaştı ve bütün kent tarafından duyulduğu gibi komşu kentler tarafından da duyulmuş durumda" dedi. 
  (HFV-Y) 
 
9.06.2023 14:08:05  TSI 
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