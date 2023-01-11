ATAKENT CİHAN HASTANESİ’NDE 2023 YILI İSG EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Atakent Cihan Hastanesi, çalışanları risk ve tehlikelerden koruyacak uyarı ve önlemlerin anlatıldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine başladı.





6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çalışanları iş kazalarından koruyacak uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, alınan bu tedbirlerin çalışanlara duyurulması esastır. Bu kapsamda dönemsel olarak gerçekleştirdiği eğitimlerle tüm çalışanlarını bilgilendiren Atakent Cihan Hastanesi, 2023 yılının ilk eğitimlerine başladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sema Güler Hızal tarafından verilen eğitimlerle çalışanların, yapılacak işlerde karşılaşabileceği sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmasını sağlamak ile meslek hastalığı ve iş kazalarını en aza indirmenin amaçlandığı belirtildi. Eğitimde anlatılan konular arasında çalışma mevzuatı ile ilgili konular, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazaları ve meslek hastalıkları, biyolojik ve psikososyal riskler, ilkyardım, kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler, yangından korunma, elektrik tehlike ve riskleri, güvenlik işaretleri, tahliye ve kurtarma gibi başlıklar yer alıyor.

Atakent Cihan Hastanesi, çalışanların güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri ivedilikle aldıklarını bildirerek, düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri eğitimlerle bu tedbirlere tüm çalışanlarca uyulması amaçladıklarını belirtti.







