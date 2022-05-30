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Bakan Koca duyurdu! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

Türkiye'nin 29 Mayıs 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 864 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, yeni vaka sayısının üç gün art arda binin altında gelmesiyle toplu taşımada maske takmanın zorunlu olmaktan çıktığını duyurdu.

Bakan Koca duyurdu! Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:29

 Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 961 covid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 720 bin 907 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"YOL MASKESİZ DAHA KISA"

Sağlık Bakanı Koca, verilerle ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

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