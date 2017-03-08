Başkan Karaosmanoğlu, “Obezite ile savaşıyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti, Beden Eğitimi dersine konuk oldu. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba’nın da eşlik ettiği ziyarette, Okul Müdürü Kasım Doğan’da yürütülen eğitim çalışmaları hakkında Karaosmanoğlu’na bilgi aktardı. “Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi” kapsamında okullara birçok destek verdiklerini görüşmede ifade eden Karaosmanoğlu, ““Spor İçin Harekete Geç” gibi, kadınlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalardan aldığımız başarılı sonuçlar bizi yeni projeler üretme noktasında yüreklendirdi. Büyükşehir olarak çağımızın büyük hastalığı Obezite ile savaşıyoruz” açıklaması yaptı.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 12’SİN DE OBEZİTE RAHATSIZLIĞI VAR”

Türkiye’de 20 milyon insanın obezite tehdidi altında yaşadığını gösterdiğini ziyaretinde belirten Karaosmanoğlu, “Yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olan Türkiye’de, obez sayısı nüfusun 4’te birini teşkil etmektedir. Ne yazık ki; Türkiye’nin kişi başına düşen millî geliri en yüksek il olan Kocaeli’nde de durum farklı değildir. Bilindiği gibi gelir seviyesi iyileşip, yaşam standartları yükseldikçe; fast food tarzı gıdalara olan ilgi de paralel biçimde artmaktadır. Bir araştırma da ilimizdeki öğrencilerin %12,1’inde obeziteye rastlanmış. Özellikle de kız çocuklarımızda bu duruma daha sık rastlandığı bildiriliyor” vurgusu yaptı.

“OBEZİTE TÜRKİYE’DE SÜRATLE YAYILIYOR”

Yine başka bir araştırmada ise, Türkiye'de 30 yaşın üzerindeki erkeklerde obezite oranının yüzde 21, kadınlarda ise yüzde 43 olduğunu da belirten Karaosmanoğlu, “Avrupa'nın en obez ülkesi olmamak için muhakkak önlemler almalıyız. Sayın Sağlık Bakanımız da sık sık Türkiye'nin obeziteyi büyük bir problem olarak yaşamaya başlayan ülkelerden birisi olduğunu belirterek, 'Çocukluk çağı ve erişkin obezitesi, Türkiye'de süratle yayılıyor diyor. İşin sağlık boyutunun yanı sıra gözlerden kaçan ancak; ülke ekonomisine verdiği çok büyük bir zarar da var” diye konuştu.



“GENÇ KUŞAKLARIN SAĞLIKLI YAŞAM SÜRMESİ HEDEFİMİZ”

Bir kişinin obezite tedavisinin maliyeti yaklaşık 1400 lira olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu, “Bunu göz önüne aldığımızda; hem tedavi giderleri, hem de işgücü kaybını da dikkate alırsak; önleyici tedbirlerin hem daha az maliyetli, hem de zaman ve işgücü kaybına sebep olmadan sonuca ulaştığı görülecektir. Ve bütün bunlardan önemlisi de, çok daha sağlıklı olduğu görülecektir. Ortaya koyduğumuz birçok çalışmalar çağımızın adeta salgını haline gelen dengesiz beslenmenin ve bunun kaçınılmaz sonucu olan obezitenin önüne geçilmesi ve anlatılması önemlidir. Genç kuşakların, daha küçük yaşlarda bilinçlendirilerek sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi hedefimizdir. Çocuklarımızın dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve obezitenin bedensel ve ruhsal olarak bireyler üzerinde oluşturduğu tahribata karşı, Kocaeli çapında toplumsal bilincin uyandırılması önce annelerimizi bu konuda bilinçlendirmekle mümkün olabilir” hatırlatması da yaptı. Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindekiler Gebze İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda Beden Eğitimi dersi gören öğrencilerle de bir araya geldiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.