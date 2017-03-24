Bitki Çayları Nelere Faydalı

Diyetisyen Gizem Salman doğadan gelen bitki çaylarının nelere iyi geldiğini hangi bitki çayının ne özelliği olduğunu gebzegazetesicom ''a anlattı.

Bugün alkışlar birbirinden yararlı etkileri olan bu 4 çayımıza gelsin. Hadi bakalım hepinize benden birer Rooibos, Matcha, Hibiskus, Biberiye çayları gelsin.

ROOIBOS ÇAYI





Kafeinsiz bir çay olarak gönüllerimizi fethedebilir.(Zira emziklilikte ve hamilelikte kafein miktarı çok önemlidir.Dikkat edilmelidir). Demir,kalsiyum,potasyum,magnezyum içermektedirç Zengin kalsiyum içeriğinden dolayı; süt ve süt ürünlerini az tüketenler için osteoporoz riskini azaltacaktır.Öncelikle yaşlanma karşıtı bir çaydır.Bu sebeple HDL -iyi kolesterolü- yükseltip LDL-kötü kolesterolü- düşürecektir.

Fitnot: Rooibos çayını ılık süte demleyip tarçınla güzel bir ara öğün yapabilirsiniz.

MATCHA ÇAYI





Efendim kendileri yeşilçayın toz halidir.Matcha çayı diğer yeşil çaylardan daha farklıdır. Öncelikle demlenmesine gerek yoktur. Normal su ile köpürtülüp detox içeceklerinizde kullanabileceğiniz bir formdur. Matcha çayı yeşilçaydan çok daha güçlüdür. Antioksidan içeriği çok fazladır. Bu yüzden kanser önleyici olarakta gönül rahatlığıyla tüketebiliriz.

HİBİSKUS ÇAYI





Hibiskusa bitkisel demir deposu dsek hiçte yanlış olmaz.Kan şekerinin ve tansiyonun dengelenmesinde büyük yararı vardır. Kafeinsizdir ve C vit. Içeriği yüksektir.



BİBERİYE







Biberiyenin en büyük özelliğikaraciğeri koruyucu ekisidir. Biberiyeyi kurutarakta et yemeklerinizde,omletinizde güzel aroma veren bir baharat olarakta tüketebilirsiniz.Bunun yanında demlendiği takdirde de metabolizmayı hızlandıran , ödem atıcı bir çay elde etmiş olursunuz.Selülit problemi olanlar için de kan dolaşımını hızlandırıcı özelliği olan biberiye yağı banyo sırasında kullanılabilmektedir.

Sayın takipçilerimiz şunu belirtmeliyimki her sağlıklı olan şey sınırsız yenilebilir-içilebilir algısı oluşturmayalım. Bitki çaylarının da günlük tüketilmesi gereken miktarları vardır. Belirli bir hastalığınız varsa doktora mutlaka danışın.

FİTNOT: Gebelik veya hamilelik düşünüyorsanız 'Adaçayı' tüketmemeniz gerekmektedir.Hamileyseniz bile bebeğin düşme riski vardır. Tansiyonunuz veya kalp rahasızlığınız varsa sabah kahvaltıda veya yatmadan önce kafeinli bitki çayları tüketmemeniz gerekmektedir.Newlife Sağlık olarak' Sağlıklı Günler' diliyoruz.