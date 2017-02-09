Boyun Omuz Bölgesindeki Ağrılara Dikkat

Kulunç ağrısının sebebi nedir? Kulunç ağrısı kimlerde görülür? Kulunç ağrısı nasıl teşhis edilir? Kulunç nasıl tedavi edilir? Merak ettiğiniz herşey burada...

Tıbbi adı 'fibromiyalji'dir ve sebebi tam olarak bilinmemektedir. Birçok sebebi olabilir.Grip gibi geçirilen enfeksiyonlar, ruhsal veya fiziksel travmalar, hormonal bozukluklar kuluncu tetikleyebilir. Ağrı; bu hastalığın en önemli belirtisidir. Kulunç ağrısı omuz ya da boyun gibi tek bir bölgede olabileceği gibi, yaygın olarak da hissedilebilir.

Kulunç ağrısının sebebi nedir?

Fibromyaljiye özgü ağrılı hassas noktalar genellikle boyun, omuz, göğüs, sırt, diz ve kalça çevresindedir. Yorgunluk, bitkinlik, sabahları kısa süreli sertlik şikayetleri de vardır. Uygun olmayan egzersizler ve kötü duruş pozisyonunun bu hastalığı arttırabileceği bilinmelidir.

Kulunç ağrısı kimlerde görülür?

ağrısı her yaşta görülebilen bir problemdir. Çünkü sırtın üst bölgesindeki kaslarda görülen problem olduğu için yaşa ve cinsiyete bağlı olmadan bu kasları aşırı ve kötü kullanan herkeste kulunç ağrısı görülebilmektedir. Her meslek grubunda görülebilir. Özellikle masa maaşı çalışanlarda ve şoförlerde daha sık olabilir.

Kulunç ağrısı nasıl teşhis edilir?

Genel olarak kas hastalıklarının teşhisi çok kolaydır. Hastaların şikayetleri dinlenir, iyi bir muayene yapıldıktan sonra hastalığın tanısı konulur. Kaslardaki gergin bantlar, düğüm düğüm olan fibrosit denilen yapılar ortaya konulabilir. Kasların tetik noktaları vardır ve o kasa basıldığı zaman ağrının yayıldığı görülür. Ya da belli noktalara basıldığı zaman hastada sıçrama belirtisi kulunç ağrısı teşhisini koydurur.

Kulunç nasıl tedavi edilir?

Hastalığın hikayesi ve ağrılı noktaların tespiti, tanıya yardımcı olur. Özel bir laboratuvar ve radyolojik bulgusu yoktur. Hastanın hekim tarafından muayenesi ve vücuttaki 18 hassas noktadan 11' inde ağrı olması ve ağrının 3 aydan uzun süredir devam etmesi tanı için önemlidir. Uyku sağlayan ve kasları gevşeten ilaçlar tedavide etkilidir. Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da düşük dozdaki ağrıyı azaltır ve uykuyu düzenler. Ağrının belirgin olduğu dönemlerde istirahat ve sıcak uygulamalar yararlıdır. Hafif masajlar da işe yarar.





Kulunç için evde ne yapılabilir?

Tv izlerken doğru pozisyonda oturmalıyız,