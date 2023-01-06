SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu merkez hayat kurtaracak

Körfez Halk Eğitim Merkezi'nin içine "İlk Yardım Eğitim Merkezi" açıldı. Merkezde doğru müdahale anlatılarak, vatandaşların ilk yardım konusunda bilinçlenmeleri sağlanacak.

Bu merkez hayat kurtaracak

06 Ocak 2023 Cuma 10:05

 Körfez Belediyesi’nin desteğiyle Körfez Halk Eğitim Merkezi’nin içine İlk Yardım Eğitim Merkezi açıldı. Merkezin açılışına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemiz için gerçekten güzel bir proje. Bizler de bu projenin hayata geçmesi noktasında her türlü desteği sağladık. Temel ilk yardım becerilerini her bir vatandaşımız bilmeli ve öğrenmeli. Ülkemizde birçok insanın ilk yardım eğitimi eksikliğinden ve acil durumlarda uygulanan yanlış yöntemlerden dolayı birçok kişi sakat kalabilmekte veya ölebilmektedir. O yüzden ilk yardım önemli. Panik değil ama ilk yardım kurtarır" dedi.  
 Açılışta, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Kocakaya, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.  
 
                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Sağlık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Covıd-19 pandemisinin Tüberküloz’da olumsuz etkisi devam etmekte Covıd-19 pandemisinin Tüberküloz’da olumsuz etkisi...
Hamilelere Hamilelere "grip" uyarısı: "Gebeler gripten korunmak...
Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap
Safra kesesi hastalığı uzun yıllar fark edilemeyebilir Safra kesesi hastalığı uzun yıllar fark edilemeyebilir
Gebelik diyabeti mutlaka tedavi edilmeli Gebelik diyabeti mutlaka tedavi edilmeli
Kış aylarında da su içmeyi ihmal etmeyin Kış aylarında da su içmeyi ihmal etmeyin
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Covıd-19 pandemisinin Tüberküloz’da olumsuz...
-2021 yılında 1,6 milyon kişi bu hastalıktan öldü

Haberi Oku