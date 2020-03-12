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SAĞLIK:
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Ekipler kapı kapı dolaşıyor, her yeri ilaçlıyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri, yaz mevsimi öncesi vektör özelliği taşıyan böceklerin üreme yerlerini ilaçladı

Ekipler kapı kapı dolaşıyor, her yeri ilaçlıyor

12 Mart 2020 Perşembe 11:48

 

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanları tespit edilerek çalışmalar yürütüyor.

 

SİVRİSİNEĞE GEÇİT YOK

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar, Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sivrisineklerin suda geçirmiş olduğu larva ve pupa evresi döneminde mücadele ediyor. Ekipler bu kapsamda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

 

KOVA VE BİDONLARA DİKKAT EDİLMELİ

En sıkıntılı sivrisinek üreme alanlarının başında kova ve bidonlar geliyor. Vektörle mücadele ekipleri, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşları da bilgilendiriyor. Ekipler vatandaşlara; “Sivrisineklerin büyüme evrelerini tamamlayabilmeleri için küçük bir su birikintisine ihtiyaç duydukları, çamurlu bir yağmur suyu, kova, bidon, bataklık, çeltik, havuz suyu ya da teneke kapta birikmiş bir su olabilir. Örneğin içinde su unutulmuş bir yoğurt kovasında yaklaşık 500 ile 1000 adet sivrisinek üremesi gerçekleşebileceği” bilgisini veriyor.

 

GÜNLÜK BİN BİDON İLAÇLANIYOR

Vektörle mücadele ekipleri; vatandaşların bahçe sulamak amacı ile yoğun miktarda biriktirmekte olduğu yağmur sularının kentimize ciddi sivrisinek popülasyonu oluşturduğunu belirtti. Ekipler günlük olarak 900-1000 bidon vb. küçük üreme noktasına müdahale ediyor.

 

HER YER İLAÇLANIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar kapsamında kanal, kanalet, göl, gölet, dere, logar, foseptik vb. yerlerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Nisan ayı itibari ile karasinek ve sivrisineğin üreme noktalarına uygulamalar yapılmaya başlanmış ve düzenli olarak takibi yapılarak gerektiği takdirde ilaçlanma çalışmaları tekrarlanmaktadır.

 

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Ekipler su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi, hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önlenmesi, ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanmasının sağlanması konusunda vatandaşları uyarıyor.

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