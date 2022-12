ERKEN TEŞHİS, KANSER TEDAVİSİNİN BAŞARIYA ULAŞMASINDA KİLİT ROL OYNUYOR

Kanser, sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi... Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeni ile gerçekleşiyor. 2030 yılında tüm dünyada kanser nedeniyle 13.2 milyon insanın ölümü beklenildiğinden, erken tanı her geçen gün önemini artırıyor.