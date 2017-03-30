Gizem Salman'dan Özel Tarifler..

1)ISPANAKLI -LORLU KURUBAKLAGİLLİ SALATA

-4 yemek kaşığı (haşlanmış) yeşil mercimek/ nohut

-3 yemek kaşığı lor peyniri

-1 avuç ıspanak

-1 adet kapya(kırmızı)bi ber

-Bol yeşillik-marul-m aydanoz

-Pulbiber-karabi ber-limon

**Kurubaklagil ve lor yüksek protein içeriğinden dolayı tok tutup, ıspanağın içerdiği vitamin ve mineraller açısından çiğ tüketmiş bulunmaktayız.Kı rmızı biberi de dahil ettikten sonra metabolizma hızlandırı ve yağ yakıcıdır.**

2)HİNDİ FÜMELİ-LİGHT KAŞARLI KEPEKLİ SANDVİÇ

-5 adet hindi füme

-30 gr light kaşar(2 parmak boyunda)

-75 gr kepekli sandviç ekmeği

-Kırmızı biber-bol yeşillik

**Spordan 1 saat önce alternatif olarak kullanılabilmekl e beraber yemek yapmak için zamanı olmayan herkes tercih edebilir.Atıştır malık ekmek arası sosis,salam,sucu ktan hindi füme kullanılarak uzak durulabilir.Hind i içerdiği 'serotoninle' mutluluğunuzu artırıp protein içeriğiyle de kaşarla beraber tok kalmanızı sağlayacaktır. Kaşarın en çok kalsiyum içeren peynir olduğunu unutmuyoruz. Yağ içeriğinden dolayı kilo problemi olanların lıght tüketmesinde fayda var.

3)TORTİLLA PİZZA TARİFİ

-1 adet kepekli tortilla

-2 adet yumurta

-Biraz mantar-maydanoz

**kepekli tortilla tavada ısıtılır ve sonra üzerine domates sos yapılıp en son yumurtalar kırılır.Kapağı kapalı bir şekilde yumurta pişene kadar beklenir. Daha sonra üzerine maydonoz ve mantarla süslenir.**(2 kişilik)

4)KARABUĞDAY KISIRI

-6 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday

-Közlenmiş kırmızı biber

-Bol baharat-Bol yeşillik

-1 tatlı kaşığı nar ekşisi

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1)CHİA DONDURMA

-2 yemek kaşığı chia

-1 su bardağı badem sütü/laktozsuz süt

-Vanilya özütü

-Frambuaz

-Muz

-1 yemek kaşığı bal

**Meyveler hariç hepsini karıştırıp 2 saat bekletin sonra meyvelerle beraber blendırdan geçirip dondurucu da bekletebilirsini z.**