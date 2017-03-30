Gizem Salman'dan Özel Tarifler..

1)ISPANAKLI -LORLU KURUBAKLAGİLLİ SALATA
-4 yemek kaşığı (haşlanmış) yeşil mercimek/ nohut
-3 yemek kaşığı lor peyniri
-1 avuç ıspanak
-1 adet kapya(kırmızı)bi
-Bol yeşillik-marul-m
-Pulbiber-karabi
**Kurubaklagil ve lor yüksek protein içeriğinden dolayı tok tutup, ıspanağın içerdiği vitamin ve mineraller açısından çiğ tüketmiş bulunmaktayız.Kı
2)HİNDİ FÜMELİ-LİGHT KAŞARLI KEPEKLİ SANDVİÇ
-5 adet hindi füme
-30 gr light kaşar(2 parmak boyunda)
-75 gr kepekli sandviç ekmeği
-Kırmızı biber-bol yeşillik
**Spordan 1 saat önce alternatif olarak kullanılabilmekl
3)TORTİLLA PİZZA TARİFİ
-1 adet kepekli tortilla
-2 adet yumurta
-Biraz mantar-maydanoz
**kepekli tortilla tavada ısıtılır ve sonra üzerine domates sos yapılıp en son yumurtalar kırılır.Kapağı kapalı bir şekilde yumurta pişene kadar beklenir. Daha sonra üzerine maydonoz ve mantarla süslenir.**(2 kişilik)
4)KARABUĞDAY KISIRI
-6 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
-Közlenmiş kırmızı biber
-Bol baharat-Bol yeşillik
-1 tatlı kaşığı nar ekşisi
-1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1)CHİA DONDURMA
-2 yemek kaşığı chia
-1 su bardağı badem sütü/laktozsuz süt
-Vanilya özütü
-Frambuaz
-Muz
-1 yemek kaşığı bal
**Meyveler hariç hepsini karıştırıp 2 saat bekletin sonra meyvelerle beraber blendırdan geçirip dondurucu da bekletebilirsini
Dyt.Gizem SALMAN