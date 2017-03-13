Halsizliğe Neler İyi Gelir?

Halsizlik, fizyolojik ve psikolojik genel isteksizlik hali olarak karşımıza çıkıyor. Fiziksel olarak güçsüzlük yorgunluk hissederken, psikolojik olarak odaklanamama ile de kendisini gösteriyor. Halsizliğin birçok nedeni olsa da en belirgin nedenin yanlış beslenme tarzı olduğu araştırmalarla kanıtlandı. İşte sizi halsizlikten kurtaracak besinler:

1. Yumurta içerdiği yüksek protein oranıyla sizi hem uzun süre tok tutacak hem de enerjik olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca diğer protein kaynağı olan et, balık, tavuk, süt ve yeşil fasulye halsizliğinize iyi gelecek diğer gıdalardır.



2. Yoğurt içerdiği probiyotikler ile sindirim sistemini hızlandırır, sindirimi kolaylaştır. Yüksek protein kaynağı olması nedeniyle diyet listelerinde en çok yer alan besindir. Motivasyonunuzu arttırır, uyanık olmanızı sağlar.

3. Günde bir adet elma tüketin. Vitamin ve mineral deposu olan elma, halsizlikte en çok tercih edilmesi gereken meyvelerden biridir. Halsizlikle mücadele ederken bağışıklık sistemini korur, vücudun direncini arttırır.

4. Muz, yüksek enerji kaynaklarından biridir. Bal ile birlikte tüketmeniz size tüm gün enerji sağlayacaktır.

5. Ispanak yüksek oranda demir içerdiği için halsizliğe iyi gelen besinlerden biridir. Demir eksikliğinin neden olduğu anemi hastalığı halsizliğe neden olur. Demirden zengin olan et, balık, yeşil yapraklı sebzeleri de tüketebilirsiniz. C vitamini yönünden zengin olan turunçgilleri demir emilimini arttırmak için beraberinde tüketin.

6. Halsizliğin en büyük nedeni susuz kalmaktır. Vücut gün içerisinde terleme, idrar ve solunum yoluyla su kaybeder. Günde en az 1,5-2 litre su tüketin. Elektrolit dengesizliği de halsizliğe neden olacağı için günde bir adet maden suyu için.

7. Metabolizmayı hızlandırması ve zayıflama amacıyla da kullanılmasıyla yeşil çay, bitki çayları arasında en çok enerji verendir. Alternatif olarak biberiye, nane, papatya ve zencefil çayı da tüketebilirsiniz.

Enerji verdiği için tüketilen kafein, etkisi geçtikten sonra daha çok halsizliğe neden olur. Kafein içeren besinleri tüketmekten kaçının. Güne mutlaka kahvaltı yaparak başlayın. Stres faktörlerinizi azaltın, uyku saatlerinizi düzenleyin. Gün içerisinde sürekli hareket edin. Tüm bunlara rağmen halsizliğiniz devam ediyorsa mutlaka doktorunuza başvurun.