Hamilelere

Kış günlerinin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyona bağlı hastalıkların arttığını söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, gebelerin kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiğini dile getirdi.

“Tedaviden önce korunmayı düşünün”

Gebelerin hastalığın tedavisinden önce korunmak için önlem almaları gerektiğini ifade eden Dr. Ayşe Dişli Gürler, “Kışın gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar çoğaldı, ciddi bir salgın yaşıyoruz. Bu salgından herkes gibi gebelerin de mutlaka korunmaları gerekiyor. Çünkü her ne kadar gribal enfeksiyonların tedavisi herkeste olduğu gibi semptomatik olsa da biz bu semptomatik tedavileri gebelerin birçoğunda verememekteyiz. Kısıtlı tedavi olunca, aslında gebeler için en güzel yaklaşım şeklinin korunmak olduğunu düşünmekteyiz. Gebelerimize kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğini sıklıkta vurguluyoruz. Kalabalık ortamlarda bulunmamız gerektiğinde özellikle maske kullanımı korunma yöntemlerinden bir tanesidir. Bu noktada beslenmeye önem vermemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar vitaminli ve ne kadar protein ağırlıklı beslenirsek, vücut direncimiz o kadar yüksek olacaktır. Dengeli ve doğru beslenmek, vitamin almak, düzenli meyve tüketmek çok önemli. Bu şekilde düzenli takviyeler aldığımızda vücut direncimizi de sağlayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Gebelerimize çok fazla bitki çayını önermiyoruz”

Kış aylarında gebelere ılık limonlu su tüketmelerini öneren Gürler, bitki çaylarının kullanımını kısıtladıklarını belirterek, “Yine gebelerimize bu kış aylarında ılık limonlu su tüketebileceklerini söylüyoruz. Çok fazla bitki çaylarını gebelerimize maalesef öneremiyoruz. Bitki çayı kullanımını kısıtlıyoruz. Kışın sık tüketilen ıhlamurun 2 bardak şeklinde içilebileceğini söylüyoruz. Bunun dışında yine gebelikte mümkün olduğu kadar sıkı giyinmek, üşütmemek de bu tarz enfeksiyonlardan korunmak açısından önemlidir. Gebelikte gripten korunma açısından grip aşısı önemlidir. Fakat daha önce hiç grip aşısı yaptırmamış ya da grip aşısı yaptırmış ancak yan etki oluşmuş gebelerimizin grip aşısı yaptırmalarını önermiyoruz. Daha önce grip aşısını yaptırdığını ve korunma noktasında çok faydasını gördüğünü söyleyen hastalarımızın ise grip aşısını yaptırabileceklerini söylüyoruz ve öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA