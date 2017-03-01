Hamilelikte Reflüye Karşı Pratik Önlemler

Gebelikte sık karşılaşılan sorunların başında gaströzofagel reflü yer alıyor. Hamileliğin ilk dönemdeki mide bulantıları ve sonrasında yaşanan midede yanma şikayeti, günlük yaşamı altüst edebiliyor. Ancak doktora danışılarak alınacak basit önlemlerle, reflünün etkisi azaltılabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nilgün Avşar Benzer, gebelik döneminde reflü ve tedavisi ile ilgili bilgi verdi.





Ağıza acı su gelme hissi reflü belirtisi

Gebelik döneminde ortaya çıkan göğüste yanma, midede ekşime ve ağıza acı su gelme hissi çoğunlukla reflünün varlığına işaret etmektedir. Hamilelik ve reflü arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Tüm gebeliklerin %30- %80’inde görülen ağıza acı su gelmesi (heartburn) reflünün ilk belirtileri arasındadır. Genellikle hamilelikle görülmeye başlayan reflü, gebeliğin sonuçlanmasıyla çoğu zaman kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Kadınlarda rastlanan ilk reflü atağı, hamilelik döneminde başlayabilmektedir. Reflüsü bulunan kadınlarda da hamilelikle birlikte şikayetler ağırlaşabilmektedir.





İleri yaş gebelikte görülme oranı daha az

Genç yaşta gebe kalan kadınlarda, önceki hamileliklerinde reflü sorunu yaşayanlarda, hamilelikten önce de az da olsa reflü şikayeti olanlarda, çok sayıda doğum yapan kadınlarda hamilelik reflüsü daha sık görülmektedir. İleri yaş gebeliklerinde ise reflünün görülme oranı daha azdır. Gebeliğin gelişimiyle artan Progesteron hormonu nedeni ile normalde sıkıca kapalı olan alt özefagus sfinkterinin bağları yavaş yavaş gevşer. Bu gevşeme nedeniyle yiyecekler ve mide asidi, yemek borusuna ve boğaza geri gelir. Hamilelikte rahim boyutları büyüdüğü için, mideye baskı uygulayarak içindeki basıncın fazlalaşması ise reflünün başka bir nedenidir. Bebeğin büyüyerek mideye baskı uygulaması, bu durumu tetiklemektedir.





Bebeğin saçlarının çıkması reflüye neden olur düşüncesi yanlış

Reflüyü artırma ihtimali çok az olan ve tavsiye edilen yiyecek ve besinlerin arasında ise elma, muz, fırında pişmiş patates, brokoli, lahana, havuç, taze fasulye, bezelye, biftek, tavuğun göğüs eti, yumurta akı, balık, beyaz peynir, keçi peyniri, kepek, yulaf, mısır ekmeği, pirinç, maden suyu, yağsız salata yer alır. Uyurken başın altına omuzları da alacak şekilde yastık konulması reflünün etkisini azaltacaktır. Bu teknik, yer çekiminin de etkisi ile mide asidinin geri kaçmasını önleyecektir. Mümkün olduğunca sol tarafa yatmaya çalışılmalıdır. Sağ tarafa yatıldığında mide yemek borusundan daha yukarıda konumlanacağından reflüyü artıracaktır. Vücudu sıkmayan rahat kıyafetler giyilmelidir. Özellikle beli bölgesini sıkacak kıyafetler tercih edilmemelidir. Midede hissedilen yanma ve ekşime, halk arasında ‘bebeğin saçları çıkıyor’ şeklinde yorumlansa da, bu düşünce ciddiye alınmamalıdır.

Gebelik reflüsünün etkisini azaltmak için bunları yapın

Gebelikte yaşanan reflünün çözümünde doktor tavsiyesi ile sosyal yaşam ve uygulanacak diyet programı çözüm olacaktır. Gebelikte görülen reflünün etkisini azaltmak için;

⦁ Yemekler yavaş yenilmeli ve iyi çiğnenmelidir. Yemekte sıvı alımından kaçınılmalıdır

⦁ Sık aralıklarla az miktarda yemek yenilmeli ve yatmadan en az 2 saat önce besin tüketilmemeli

⦁ Mümkün olduğunca fazla kilo almamak için uygun bir diyet programı seçilmeli

⦁ Çikolata, nane, baharatlı gıdalar, kızartmalardan uzak durulmalı

⦁ Kafeinli içecekler (kahve, çay, asitli içecekler) içilmemeli

⦁ Domates ve turunçgiller mümkün olduğunca az tüketilmeli