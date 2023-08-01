Heki̇msen Başkanı Kurban:

Türkiye genelinde 2 gün boyunca 22 STK ile beraber iş bırakma eylemi gerçekleştirecek olan HEKİMSEN Sendikası Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, "Acil servis ve yoğun bakımlarımız gibi poliklinik ve kliniklerde iş bırakma olmayacak. Biz adalet istiyoruz, amacımız kimseyi mağdur etmek değildir. Bu eylem memur kesimin haksızlığa karşı ortak hareketidir" dedi.

HEKİMSEN, 22 STK ile beraber 2 gün boyunca eylem kararı aldı. Yarın başlayacak eylem hakkında açıklamalarda bulunan HEKİMSEN Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, "HEKİMSEN Sendikası 1-2 Ağustos tarihlerinde 22 STK ile birlikte eylem yapacaktır. Bu eylem çerçevesinde birçok kurumlarda iş bırakma yapılacak. Bu iş bırakmalar poliklinikleri kapsayacaktır. Acil servisler, ağır hastalar, yoğun bakımlar, onkolojik vakalar gibi ağır hastalıklar kapsam dışıdır. Ancak acil olmayan elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. Bu konuda halkımızı uyarmak istiyoruz. İş bırakma eylemi kanunlar çerçevesindedir" diye konuştu.

"Yapılan haksızlığı kabul edemeyiz"

Sağlık-Sen'in yaptığı iş sözleşmesine değinen Kurban, "Nasıl ki dünya beşten büyüktür diyoruz, toplu sözleşmede 15’ten büyüktür. Toplu sözleşmelerde birçok meslek grubunun hakları gasp edilmekte adeta görmezden gelinmektedir. Sağlık-Sen yıllar önce yaptığı hatayı yine yaptı ve ek ödemenin hekim dışı personel için yüzde 50 arttırılmasını talep etti. Hekimlerin haklarını görmezden geldi. Bu çok büyük hatadır, ek ödemede çok büyük haksızlıklara sebep olacaktır. Biz arkadaşlarımızın daha az ödeme almasını kabul etmiyoruz. Hemşire ve hastanede çalışan diğer arkadaşlarımın daha az para almasını istemem, daha iyi imkanlarda çalışmasını isterim. Ancak bir tarafın kazancı diğer tarafın kaybı olmamalıdır. Bir artış yapılacaksa bütün personele yapılmalıdır. Sendika olarak düşüncemiz böyledir. Yapılan haksızlığı kabul edemeyiz. Hekim dışı olan personele yüzde 50 ek ödeme artışı talep ederseniz ve hekime bunu talep etmezseniz bu adaletsizliktir" şeklinde konuştu.

"Bu eylem memur kesimin haksızlığa karşı hareketidir"

Kamu işçileri ve memurların maaşlarına değinen Başkan Kurban, "Maaş zammı yapılmıştır fakat karşılaştırıldığında özellikle kamu işçileri ve memurlar arasında devasa farklar ortaya çıkmıştır. Bu farklar öyle hale gelmiştir ki memurların maaşı enflasyona karşı ezilmiştir. Biz adalet istiyoruz. İşçiye yüzde yüz civarında bir artış sağlarsanız memurlara da yüzde 17.55+8 bin seyyanen zam derseniz çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. Maaşımızı enflasyona karşı ezdirmiş ve bizi mağdur etmiş olursunuz. Bu 22 STK’nın tamamı hekim sendikalarından oluşmuyor, birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu bu işin içinde ve eyleme destek vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Bu herhangi hükümetle alakalı değil"

Adaletli maaş sistemi istediklerini söyleyen Kurban, "Bu güne kadar olan sistem adalet üzerine tesis edilmemiş. Bu herhangi hükümetle alakalı değil, çok öncesinden kaynaklanan bir şey, devam eden hatalar silsilesi söz konusu. Maaşta kıdeme, eğitime, mesleğin zorluğuna, teknik üstünlüğüne, arz talep dengesine göre çeşitli faktörler işin içine girer. Bu faktörler rasyonel hesaplanıp maaş ödemesinde memurlarda uygulanabilir. Bu şekilde adalet sağlanmalıdır, ancak sağlanmıyor. Neden haklı bir maaş sistemi kurulamıyor? Bunlar olsa problem olmayacak, eylem yapmaya gerek kalmayacak" dedi.

"Hekimlere olan asıl şiddetin nedeni değersizleştirmedir"

Sağlık alanında yaşanan şiddete değinen Başkan Kurban, "Son zamanlarda sağlık alanında şiddet arttı. Biz bile neden bu kadar arttığını anlayamıyoruz. Hekime hiçbir suçu yokken neden silah çekilir? Bunun sebebi; son zamanlarda hekim hakkında öyle bir değersizleşme söz konusu oldu ki hekimlere güvenilmiyor. İşin uzmanı o, ona bırakın. Hata yapmıyor, doğrusunu yapıyor. Sosyal medyada hekimler hakkında yargısız infaz yapılıyor. Bunların birikimi, hekimleri değersizleştiren politikalardır ve şiddeti arttırmıştır. Bu şiddetin asıl nedeni değersizleştirme ve popülist politikalardır" diye konuştu.

İHA