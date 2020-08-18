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SAĞLIK:
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Karamürsel Devlet Hastanesi ek diş binası hizmet vermeye başladı.

Ek diş binası, Kayacık Mahallesi'nde 800 metrekarelik alanda, 6 diş doktoru 8 poliklinikle hastalarına hizmet verecek.

Karamürsel Devlet Hastanesi ek diş binası hizmet vermeye başladı.

18 Ağustos 2020 Salı 10:33

Diş hastanesini inceleyen Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yetkililerden bilgi aldı. Resmi açılışın yakında yapılacağını belirten Canbaba, "Böylelikle halkımızın diş sağlığını ve diş tedavisini daha etkin, hasta memnuniyetini daha artıracak şekilde birimimizde devam ettireceğiz. Diş polikliniklerimizin iç dizaynı tamamlandı, dış ve çevre düzenlenmesi tamamlandıktan sonra resmi açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, hastanede birçok diş tedavi hizmeti uygulandığını belirterek, "Hastane içinde bulunan diş polikliniklerimizi kaldırdık. Diş konusundaki hastalarımızı yeni yapılan diş polikliniklere yönlendiriyoruz." dedi. Ziyarete, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Devlet Hastanesi İdari Mali Hizmetler Müdürü Ali Sabit Uçar ve Karamürsel Devlet Hastanesi İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Orhan Abiş de katıldı.

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