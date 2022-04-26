Kocaeli Devlet Hastanesi bir ilke daha imza attı

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleşen ameliyat ile beyninde tümör bulunan bir hasta sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Atakan Emengen “Vücudun sağ yarısında kuvvet kayıpları ve ilaca dirençli nöbetleri olan hastanın beyin tümörünü hastanemizde ilk kez kullandığımız Nöronavigasyon ve Nöromonitörizasyon teknolojisi ile tümörün yerini nokta atışı belirleyerek normal ameliyatlara nazaran çok daha küçük bir alandan tamamen çıkardık. Ameliyat henüz devam ederken hastanemizin patoloji hekimleri sayesinde alınan Frozen örnekleme ile tümör ve sağlam doku ayrımını netleştirerek sağlam beyin dokusuna zarar vermeden ameliyatımızı tamamladık. Ameliyat sonrası bir haftalık rutin takiplerimiz neticesinde sağlıklı bir şeklide hastamızı taburcu ettik” dedi. Kocaeli Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Atakan Emengen ve ekibi tarafından gerçekleşen ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Muhterem Yörükçü kendini çok iyi hissettiğini belirterek doktor Atakan Emengen ve ekibine teşekkür etti.
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