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SAĞLIK:
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Kovid-19 tedavisi gören Başkan Söğüt'ün sağlık durumu iyiye gidiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Söğüt'ün sağlık durumu iyiye gidiyor

10 Eylül 2020 Perşembe 13:19

Evinde 30 Ağustos'tan itibaren 14 gün karantinaya alınan Söğüt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, tedavisinin evinde devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ve pazartesi günü görevinin başında olacağını belirtti.

"Kurallara daha sık uyarak bu sıkıntıları geride bırakacağımıza inanıyorum"

Söğüt, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hem tedavi hem de istirahat sürecinin evinde gerçekleştirildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sağlık ekiplerimizin özverili çalışmaları ve dualarınız neticesinde şu an genel sağlık durumum iyi. Bu süreçte bizi arayan, soran herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü itibarıyla görevimin başında olacağımı buradan sizlere bildirmek istiyorum. Kovid-19 vakalarının artığı bugünlerde hepimizin kurallara daha sıkı bir şekilde uyarak bu sıkıntıları geride bırakacağına inanıyorum." 



AA
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