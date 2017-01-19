Lohusalıkda beslenme önerileri

9 ay boyunca içinizde sağlıkla büyüsün, bir an önce kucağınıza alıp kavuşun diye dört gözle beklediğiniz bebekleriniz için yapabileceğiniz en güzel şey sağlıklı beslenmektir. “Ne yersem daha iyi büyür?” diye anneler düşünmeden yapamaz. Kendilerini düzenli bir yaşama, sağlıklı bir beslenme tarzına adapte ederler. O mucize gün gelip dünyalar güzeli bebeklerine kavuştukları zaman, yeni bir telaş alır anneyi: “Lohusalıkta beslenme nasıl olmalıdır? Acaba sütüm yeterli gelecek mi? Sütümün kalitesini ve miktarını nasıl arttırabilirim? Doğum sonrası kilolarımı hangi süreçte verebilirim?” Tüm bu soruların cevabı sağlıklı ve düzenli öğün tipi beslenme ile yanıt bulur.

EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE ANNE KİLO VEREBİLİR Mİ?

Emziklilik döneminde her gün 750- 800 ml süt üreten annenin artan enerji gereksinimi günlük beslenmesine ilave olarak 500 kalori ve 20 g ek protein ile desteklenir. Anne sütünün profilinin ve miktarının arttığı bu sağlıklı beslenme döneminde annenin zayıflama programı ile kilo verilmesi önerilmez. Ancak her gün süt üretimi için ortalama 350 kalori/ gün harcayan annenin sırf bu üretim sayesinde ayda 1500 g verebilmesi mümkündür. Sağlıklı beslenen anne ve bebek birbirlerine fayda sağlayarak bebeğin kilo artışını sağlarken emziklilik sürecindeki annenin de doğum sonra kilolarını verdirir. İlk 6 ay zayıflama diyeti uygulamasını istemediğimiz annelerimizin sadece bebeklerini emzirerek kilo verdiğini görürüz. Bebeğini büyütürken kilo verdiğini gören anne kendini mutlu ve motive olmuş hisseder.

HANGİ BESİNDEN NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Emziren annelerin bu süreçte normal gereksinimlerinden daha fazla su tüketmeleri gerekir. Anne sütünü arttırıcı en temel öge kesinlikle bol miktarda sıvı alımıdır. Gün içerisinde 2,5- 3 lire su ve şekersiz sıvı tüketen annelerin süt verimi artmaktadır. Dört temel besin grubu olarak ayırdığımız; süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler, tahıl grubu ve son olarak yumurta- et ve türevlerini her öğününde dengeli bir şekilde bulunduran annenin bebeğine verdiği sütün profili tam ve bütündür.

Lohusalıkta anne:

Her gün 2-3 bardak süt- yoğurt-ayran ,

Sebze ve meyve grubundan 5-6 porsiyon,

Tahıl grubundan 5-8 porsiyon,

Et- yumurta ve proteinlerden 3-4 porsiyon (1 adet yumurta ve 90 g et / tavuk / balık) tüketerek lohusalık dönemi beslenme gereksinimini karşılar.

ANNENİN TÜKETMEMESİ GEREKEN BESİNLER