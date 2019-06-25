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Palyatif Bakım Merkezi açıldı!

Gebze Fatih Devlet Hastanesi bünyesinde Palyatif Bakım Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi.

Palyatif Bakım Merkezi açıldı!

25 Haziran 2019 Salı 11:32

 

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi 24 Haziran Pazartesi günü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Palyatif Bakım Merkezi açılış törenine, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şakir Saldırıcı, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Gebze Müsiad Başkanı Serkan Beyaz, Hastane Başhekimleri ve yöneticileri katılım gösterdi. Kaymakam Mustafa Güler, Milletvekili Cemil Yaman ve İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’in açılış konuşmalarının ardından Palyatif Bakım Merkezinin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

 ‘’SİZİN İÇİN YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY HEP VAR!’’

 Gebze Fatih Devlet Hastanesi yönetiminden Palyatif Bakım Merkezi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, hastaların yıllarına yaşam katmaktır. Palyatif bakım, disiplinler arası bir oluşum olup, farklı uzmanlık alanlarından deneyimli doktorlar, uzman hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, diğer meslek grupları ve gönüllüler arasındaki iş birliğine dayanır. Hastanın kendi dileklerini de dikkate alarak, sağlık sunucuları ile birlikte hizmet sunabilmektir.

Dahiliye uzmanı Dr. Elif Çiftçi Daloğlu’nun sorumluluğunu üstlendiği 15 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde; 8 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 1 hizmetli personel ihtiyaç halinde 1 psikolog, 1 diyetisyen, 1 sosyal hizmet uzmanı görev yapmaktadır. Merkezimizde hastalarımıza verilen tıbbi hizmetin yanı sıra; çok amaçlı salonumuzda hasta ve refakatçilerinin dinlenebileceği, beraber zaman geçirebilecekleri ve kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortam sunulmaktadır.’’

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