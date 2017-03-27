SAĞLIK:
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Sağlıkta Yeni Bir Buluş Daha

Sağlıkta yeni bir çığır açıldı Bilim adamlarının yaptığı sağlık çalışmalarında bir çığır daha açıldı. Yeni buluş ile yapılan kalp dokusunun ıspanaktan üretilmesi sağlıkta çığır açtı.

Sağlıkta Yeni Bir Buluş Daha

27 Mart 2017 Pazartesi 13:46

 Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan doku, nakil bekleyen hastalara umut olacak ve bitkilerden organ üretme çalışmalarında yeni bir dönem başlatacak. Bu inanılmaz buluşu yapan doktorlar, organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.
  ISPANAK YAPRAĞINDAN KALP DOKUSU   
  Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Massachusetts’teki Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI) araştırmacıları, yaptıkları deneyler ve çalışmalar sonucunda ıspanak yaprağını çalışan bir insan kalbi dokusuna çevirdi. Yaprakta bulunan hücreler yardımıyla da insanda bulunan kan hücrelerine benzeyen sıvı ve mikro moleküller gönderen çalışma ekibi, daha sonra ıspanak hücrelerini insan hücreleriyle birleştirdi.
NAKİL BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLDU
  Yapılan bu bilimsel çalışmanın sonuçlarının umut verici olması başka bir açıdan da sevindirici. Çünkü ıspanak kolay bulunan bir sebze olduğundan dolayı çalışmalar daha sık ve dünyanın her tarafında yapılabilecek. Worcester Politeknik Enstitüsü’nde biyomedikal mühendisliği profesörü Glenn Gaudette yaptığı açıklamada, “Hâlâ yapacak çok işimiz var, ancak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bu çok umut verici oldu. Çiftçilerin binlerce yıldır topladığı bitkiler doku mühendisliğinde kullanılmak üzere bir dizi problemi çözebilir” dedi.


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