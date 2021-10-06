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SEDAŞ’tan Serebral Palsi’ye dikkat çekmek için 126 milyon adım

SEDAŞ, Serebral Palsi’li çocuklar adına farkındalık yaratmayı amaçlayan Steptember projesine desteğini bu yıl da sürdürdü. 87 takım oluşturan 348 SEDAŞ’lı bir ay boyunca 126 milyon adım attı.

SEDAŞ'tan Serebral Palsi'ye dikkat çekmek için 126 milyon adım

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:34

 

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Serebral Palsi hastalığına sahip çocuklar için toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan “Steptember” projesine bu yıl ikinci kez katıldı. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki sayaç okuma ekipleri başta olmak üzere, şirketin çeşitli birimlerinden toplamda 348 SEDAŞ’lı gönüllü olarak iyilik için yürüdüler. 87 takıma ayrılan SEDAŞ’lılar, bir ay boyunca tam 126 milyon adım atarak Steptember’a destek verdiler.


6 Ekim Dünya Serebral Palsi Gününe özel adımlar

2011’den bu yana her yıl eylül ayında dünya genelinde eş zamanlı gerçekleşen Steptember’da gönüllüler iyilik için yürüyor. Atılan her adım Serebral Palsi’li çocukların yaşam boyu ihtiyaç duyduğu tedavi, rehabilitasyon ve özel eğitime ulaşmalarına katkı sağlıyor. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü’ne özel farkındalık hareketini destekleyen SEDAŞ çalışanları, eylül ayı boyunca iyiliğe milyonlarca adım attı.


Serebral Palsi nedir?

Serebral Palsi ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu oluşturabilen bir hastalık. Çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olan Serebral Palsi, gelişimini tamamlamamış beynin; doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşuyor. Hastalığa sahip çocuklarda epilepsi, zekâ geriliği, davranış bozukluğu, yutma sorunları, kas-iskelet bozuklukları gibi ikincil tıbbi sorunlar görülebilirken doğru tedavi ile çocuğun becerileri geliştirilebiliyor.



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