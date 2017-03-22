SGK ve Medikal Sektörü Kocaeli'de buluşuyor

Medikal sektörünü yakından ilgilendiren 'SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi' bilgilendirme çalıştayının Kocaeli'de düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “SGK Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Orhan Koç ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzm. Dr. Gazi Alataş ve Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfü Aydın, SGK Daire Başkanları, 29 İlin Sağlık SGK Müdürlerinin katılımıyla 24- 25 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecek çalıştayda hazır tıbbi malzemelerin ilaç gibi vatandaşa hızlı ulaşabilmesi ele alınacak. Medikal sektöründeki ithalatçılar, dağıtım kanallarının Doğu Marmara illerindeki temsilcileri, başta Kocaeli olmak üzere Bursa, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce'deki firmaların toplantıya katılmalarını bekliyoruz. SGK ve medikal sektörün en önemli konularının ele alınacağı bu büyük çalıştayın kentimize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.



Kocaeli Ticaret Odası olarak bu çalıştayın düzenleyicisi olarak sağlık ve medikal sektörüne önemli katkılar sağlayacağız” dedi. 24 Mart 2017 Cuma günü saat 14:00’te başlayacak olan çalıştay saat 17:30’da sona erecek.



Çalıştayın ikinci oturumu ise 25 Mart 2017 Cumartesi günü 10.00- 12:30 saatleri arasında KOTO Meclis Salonu’nda gerçekleşecek.