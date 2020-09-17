AK Parti Gebze İlçe Başkanı adayı 'Recep Kaya'oldu

“HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ”
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yaptığı konuşmada, “Bugün burada AK Parti’de bir demokrasi sistemi çalışıyor. AK Parti’nin kendi kardeşlik hukuku çerçevesinde bir değişim yaşanıyor. Ben yok, biz varız. Evin içerisinde de bazen görev değişiklikleri yaşanır ama dava hukuku hiçbir zaman değişmez. AK Parti ailesi bugüne kadar böyle geldiği gibi bundan sonrada bu şekilde süreci devam ettirecektir” ifadelerini kullandı. AK Parti Gebze İlçe Başkan Adayı Recep Kaya ise, “Aday adayı olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugünde birliğimiz ve dirliğimiz güçlenerek devam edecektir. 6. Olağan kongremizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedeflerimize ulaşmamızda Gebze teşkilatlarımızın üzerine düşenleri yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. 3 yıl görev yapan İrfan başkanımız ve kıymetli yönetimlerine teşekkür ediyorum. Ondan önce görev yapan tüm ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımızdan hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Kongremizde buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.
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