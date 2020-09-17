AK Parti Gebze İlçe Başkanı adayı 'Recep Kaya'oldu

AK Parti

Genel Merkezi’nde yapılan değerlendirmeler sonucunda AK Parti

Gebze

İlçe Başkan Adayı olarak gösterilen

Recep Kaya

parti binasında basın açıklamasında bulundu. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Başkanı

İrfan Ayar

, 25. Dönem Kocaeli Milletvekili Av. Cemalettin Kaflı, Geçmiş dönem Belediye başkanı Adnan Köşker, ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetimleri, meclis üyeleri ve partililerin yanı sıra basın mensupları katıldı. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar toplantıda yaptığı konuşmada, “AK Parti’de siyaset böyle yapılıyor. AK Parti’de ben yok biz varız. Görev istenmez verilir. Hiçbir zaman AK Parti’nin geleneklerine, dava şuuruna uyarak devam ettim. Bugünde aynı şekilde görevimizi devredeceğiz. Recep başkanımızda aynı şekilde görevi kendilerine tevdi ettiler. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. İnanıyorum ki, Recep başkanımız tecrübesiyle beraber bu koltuğun hakkını fazlasıyla verecektir.” dedi.





“HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise yaptığı konuşmada, “Bugün burada AK Parti’de bir demokrasi sistemi çalışıyor. AK Parti’nin kendi kardeşlik hukuku çerçevesinde bir değişim yaşanıyor. Ben yok, biz varız. Evin içerisinde de bazen görev değişiklikleri yaşanır ama dava hukuku hiçbir zaman değişmez. AK Parti ailesi bugüne kadar böyle geldiği gibi bundan sonrada bu şekilde süreci devam ettirecektir” ifadelerini kullandı. AK Parti Gebze İlçe Başkan Adayı Recep Kaya ise, “Aday adayı olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugünde birliğimiz ve dirliğimiz güçlenerek devam edecektir. 6. Olağan kongremizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedeflerimize ulaşmamızda Gebze teşkilatlarımızın üzerine düşenleri yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. 3 yıl görev yapan İrfan başkanımız ve kıymetli yönetimlerine teşekkür ediyorum. Ondan önce görev yapan tüm ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımızdan hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Kongremizde buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.



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