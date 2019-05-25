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Ak Parti İl Başkanlığı'na Ellibeş atandı

AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Ellibeş ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

Ak Parti İl Başkanlığı'na Ellibeş atandı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:53

 Ellibeş, ‘’Kocaeli Teşkilatı Türkiye’ye her zaman örnek olmuştur’’


Ellibeş’in basın toplantısına MKYK üyesi ve Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ile ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Erdoğan’ın teşkilatlara selamlarını iletti. AK Parti’nin yıllardır kimsenin hayal etmediği projelere imza attığını ifade eden Ellibeş, “Cumhurbaşkanımız ve partimizin liderliğinde yapılan bu başarılı çalışmaların arkasında milletimizin desteği asla yok sayılamaz. Her türlü sıkıntıya karşı vatandaşımız hükümetin arkasında durdu’’ dedi.

KOCAELİ TEŞKİLATI TÜRKİYE’YE ÖRNEK ÖRNEK OLDU

Kocaeli teşkilatının kurulduğu ilk günden bu yana her zaman Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Ellbeş, ‘’ Bu takdire şayan bir şeydir. Bunu görmemek vefasızlık ve nankörlüktür. Partinin kuruluşundan bu yana hizmet eden tüm kademedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Abdullah Eryarsoy’un görevini bırakmasının ardından genel merkezimiz çalışma yaptı. Öne çıkan isimler Ankara ve İstanbul’da ağırlandı. Cumhurbaşkanımız bizlerle konuştu ve değerlendirmeler yaptı. Sonucunda Cumhurbaşkanımız beni Türkiye’ye örnek olan teşkilata il başkanı olarak görevlendirdi. En iyi yapan isim benim demek doğru olmaz. İsmi geçen her arkadaşımızın bu işi en güzel şekilde yapacağına olan inancım sonsuzdur. Ama nihayetinde Cumhurbaşkanımız benim önderliğimde bu örgütlenmenin devam etmesini istedi. Size ve bize düşen bu bayrağı 2 yıl sonra yapılacak olan il kongresine kadar en iyi şekilde taşımaktır. 15 yıl gönül belediyeciliği yaptık. Her gönüle göreceğiz, her eli sıkacağız. Bunu ben tek başına yapmayacağım. Hep beraber yapacağız’’ şeklinde konuştu.

GÖNÜL SİYASETİ İLE HUZUR ORTAMI OLUŞTURACAĞIZ

Konuşmasına devam eden Ellibeş, ‘’Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bazı değerlerimizi yitirmemek gerekiyor. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin oluşturduğu huzuru kaybetmemeliyiz. Gönül siyaseti etrafında kilitlenip, huzur ortamını oluşturacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bana ve ilerde oluşturacağımız yönetim kuruluna destek bekliyorum. Gemiyi karaya oturtmadan seçim gününe kadar götüreceğiz. Kocaeli her zamanki yerinde olacak. 2023 hedefleri için çok çalışacağız. Büyük bir fedakarlık örneği göstereceğiz” dedi. Açıklamanın ardından Ellibeş’e çiçeğini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın isteği üzerine eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu verdi. Karaosmanoğlu, Ellibeş’in iyi bir aile babası, iyi bir aile çocuğu olduğunu belirterek, “Bu işi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Kavgacı değil yapıcı bir kişidir. Bu nedenle teşkilatımızı en iyi noktalara getireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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