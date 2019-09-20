AK Parti yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı. Taslak, bugün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi. Taslağın, CHP ve İYİ Parti'ye de götürüleceği bildirildi.

Yargı reformu stratejisi kapsamında düzenlemeleri içeren paket 8 başlık ve 38 maddeden oluşuyor.



Yeni yargı paketinde ne var?

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AA