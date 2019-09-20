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AK Parti yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı.

AK Parti yargı paketi taslağını MHP ile paylaştı

20 Eylül 2019 Cuma 17:12

 

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı. Taslak, bugün AK Parti grup başkanvekilleri tarafından MHP Grup başkanvekillerine iletildi. Taslağın, CHP ve İYİ Parti'ye de götürüleceği bildirildi.

Yargı reformu stratejisi kapsamında düzenlemeleri içeren paket 8 başlık ve 38 maddeden oluşuyor. 

Yeni yargı paketinde ne var?

  1. Avukatlık stajı için sınav geliyor
  2. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek
  3. Ceza infaz indirimi yapılmayacak
  4. Arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi

 



AA
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