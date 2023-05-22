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AK Parti’de, sandık seferberliği

Talus: “Tek amacımız, millet iradesinin sandığa yansımasıdır”

AK Parti'de, sandık seferberliği

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:12


AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, 28 Mayıs çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Talus, milli iradenin tesisinin pazar günü tüm vatandaşların sandığa gitmesiyle sağlanacağına dikkat çekerek, “Üye aramalarından, ulaşım desteğine kadar herşeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Tek amacımız milletimizin rehavet göstermeden iradesine sahip çıkmasını sağlamak. Katılım ne kadar yüksek olursa, ülkemize ve demokrasimize o kadar yüksek sahip çıkmış oluruz” dedi.

İLÇE İLÇE GEZEREK BİLGİ ALDI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, geçen hafta içinde bütün ilçeleri gezerek sandık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Seçimin ikinci tura kaldığı kesinleştikten sonra çalışmalara hemen başladıklarını belirten Talus, şunları söyledi: “Vesayetin, güç odaklarının aradan çıkarıldığı, milletimizin direkt oylarıyla devlet yönetiminin belirlendiği büyük bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde en başından beri bu sürecin olgunluk içinde geçmesi için bizler üzerimize düşeni yapıyor, bu demokrasi şölenini gölgeleyecek hiçbir eylemin içine girmiyoruz. Milletimizi germek, kaostan beslenmek isteyenlere karşı tavrımız daima bu olacak, sevgi dilinden asla vazgeçmeyeceğiz.”

ÜYE ARAMASINDAN, ULAŞIMA

“AK Parti, şuan milletvekillerinden mahalle başkanlarına kadar her kademesiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Amacımız, milli iradenin tam manasıyla sandığa yansımasını sağlamak. Bunun için herkesi 28 Mayıs Pazar günü oy kullanmaya davet ediyoruz. Üye aramalarımızı yapıyoruz, vatandaşlarımıza ulaşım desteği sağlıyoruz. Bununla birlikte ilk turda olduğu gibi bize ulaşan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bütün bunlar için vatandaşlarımız rahatlıkla ilçe başkanlıklarımıza ulaşarak yardım isteyebilir.”

TÜRKİYE KAZANACAK

“Cumhurbaşkanımıza duyulan güven, ilk turda büyük bir farkla sandıkta kendini gösterdi. Ülkemizin gelişmesi, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Taraflı tarafsız vatandaşlarımızın hepsi biliyor ki, Cumhurbaşkanımız sözünün eridir ve verdiği her sözü tutar. Enerjiden sağlığa, tarımdan altyapıya yatırımlarımız devam ederken, çalışandan emekliye, esnaftan çifçiye milletimizin daima yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu güven devam edecek. Kimse kaybetmeyecek, kazanan Türkiye olacak. Büyük Türkiye zaferi için, 28 Mayıs’ta hep birlikte sandığa. Katılım ne kadar yüksek olursa, ülkemize ve demokrasimize o kadar yüksek sahip çıkmış oluruz”.

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