Ali Babacan Gebze'ye Geliyor

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli İl Yönetimi başarılı çalışmalarını ilçe teşkilatlarıyla birlikte artarak sürdürüyor. Bin üyeyi geçen ilçe yönetimlerinin Ankara’da DEVA Partisi Genel Merkezi’nde Ali Babacan’ın huzurunda tebrik edilmesi kapsamında DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Ersen Bilir ve ilçe yönetimi, İl Başkanı Adem Koç ve il yöneticilerinin de katılımıyla Ankara Genel Merkez’de ağırlandılar.
GÖLCÜK DEVA’YA TEŞEKKÜR
Gölcük İlçe Başkanlığı’nın 1000 üyeyi aşmış olmasının ardından diğer ilçelerin de bir kısmının 1000 üye sınırını aştığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, bu bakımdan DEVA ailesinin sadece Kocaeli’nde değil, bütün Türkiye’de üye sayısı en hızlı artan parti olmasının ülkemizin geleceği açısından da büyük bir umut olduğunu ifade etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başta Gölcük olmak üzere 1000 üye hedefini aşan ilçe başkanlarına bizzat teşekkür etti.
2’NCİ MİTİNG GEBZE’DE OLACAK
Türkiye’ye örnek çalışmaları nedeniyle Kocaeli’ndeki ilçe başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “DEVA Partisi Türkiye’nin umudu haline geldi ve hızla artan üye sayımız da milletimizin bize olan teveccühünün en güzel yansıması olarak dikkat çekici boyutlara ulaştı. İkinci mitingimizi de 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de Gebze’de Yeni Adliye yanındaki, Mevlana Kapalı Pazar Yeri Meydanı’nda gerçekleştireceğiz. Gönlü Türkiye sevdası ile yanan bütün Gebzelileri, hayat pahalılığından, kısır kavgalardan, her türlü ötekileştirmeden, liyakatsiz atamalardan ve koskoca devletin sanki bir aile şirketi imiş gibi yönetilmesinden bıkan bütün Kocaelileri, 2 Temmuz Cumartesi günü Gebze mitingimize davet ediyorum” dedi.