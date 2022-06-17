Ali Babacan Gebze'ye Geliyor

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli İl Yönetimi başarılı çalışmalarını ilçe teşkilatlarıyla birlikte artarak sürdürüyor. Bin üyeyi geçen ilçe yönetimlerinin Ankara’da DEVA Partisi Genel Merkezi’nde Ali Babacan’ın huzurunda tebrik edilmesi kapsamında DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Ersen Bilir ve ilçe yönetimi, İl Başkanı Adem Koç ve il yöneticilerinin de katılımıyla Ankara Genel Merkez’de ağırlandılar.





GÖLCÜK DEVA’YA TEŞEKKÜR

Gölcük İlçe Başkanlığı’nın 1000 üyeyi aşmış olmasının ardından diğer ilçelerin de bir kısmının 1000 üye sınırını aştığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, bu bakımdan DEVA ailesinin sadece Kocaeli’nde değil, bütün Türkiye’de üye sayısı en hızlı artan parti olmasının ülkemizin geleceği açısından da büyük bir umut olduğunu ifade etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başta Gölcük olmak üzere 1000 üye hedefini aşan ilçe başkanlarına bizzat teşekkür etti.





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