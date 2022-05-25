SİYASET:
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Aras, Resmen İl Başkanı

Geçtiğimiz Pazar günü 2. Olağan kongresini yapan Yeniden Refah Partisi il başkanı Mehmet Aras, mazbatasını il seçim kurulundan teslim aldı.

Aras, Resmen İl Başkanı

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:17

Aras’ a mazbatasını alırken il yönetim kurulu üyeleri eşlik ettiler. Mazbatasını teslim almasının ardından basına açıklamalarda bulunan Aras şu sözleri sarf etti:“Çok yakın zamanda bir genel seçim bizleri bekliyor. Biz bu seçim için çalışmaya aylar evvelinden başladık. Geçtiğimiz Pazar günü de, kongremizi yaptık. Önümüzdeki seçimlerde partimizi ilimizde temsil edecek yönetim kurulunu Pazar günü yaptığımız kongrede Kocaeli halkına ilan ettik. Önümüzdeki hafta içinde de yeni başkanlık divanımızı kamuoyuna duyuracağız.”

YRP GENEL MERKEZİ KOCAELİ’ YE ÇIKARMA YAPIYOR

Sözlerine devam eden Aras, 25 mayıs Çarşamba günü Yeniden Refah Partisi genel merkezinin Kocaeli genelinde yapacağı çalışmayı kamuoyuna duyurdu. Verilen bilgiye göre, partinin genel başkan yardımcılarından oluşan grup Kocaeli’ ye gelerek, on iki ilçede çalışma yapacak. Çalışmalar kapsamında halk ziyaret edilecek. Halkın partiden ve siyasetten beklentileri dinlenecek. Halka partinin ülkenin geleceği için hazırladığı projeler anlatılacak.

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