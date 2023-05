Başkan Tutuş’tan İzmit’e Teşekkür

Türkiye Yüzyılı dönemine girildiğine dikkat çeken çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Tutuş, mesajını İzmit’e duyduğu minnet ve şükran ifadeleriyle sonlandırdı.

22 YILLIK GÜVEN

Tutuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Milletin Adamı" Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "Milletin Partisi" olarak kurulan AK Parti ailesi olarak, bir seçim ve propaganda dönemini daha geride bıraktık. 2001 yılından bu yana, tam 22 yıldır ve son olarak 14/28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen teveccüh ve güven için, bizleri desteklemiş olsun ya da olmasın tüm hemşerilerimize müteşekkiriz.



‘’TÜRKİYE YÜZYILI DÖNEMİ BAŞLADI”

Gelinen noktada kin ile değil sevgi ile, ötekileştirerek değil yakınlaşarak, bölerek değil birleşerek ve en önemlisi yalandan değil gönülden bir yaklaşım vaadi ile "Türkiye Yüzyılı" dediğimiz döneme girmiş bulunuyoruz.

‘HEM GÖNLÜMÜZÜN HEM DE PARTİNİZİN KAPILARI HERKESE AÇIK”

Bizler de bu duygu ve düşünceler ile; İzmit ilçemizde, her türlü kamu hizmetinin ifası ve sunumunda, "Milletin Partisi" mottosuna yaraşır şekilde, her zamanki gibi ve hatta daha fazla adaletli ve paylaşımcı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve bu manada hem gönlümüzün hem de partimizin kapıları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır.

VATANDAŞLARA VE TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

Ve son olarak yaklaşık iki buçuk aydır; Gecesini gündüzüne katarak, arkasına bile bakmadan, inandığı yolda yürüyen tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizleri bağrına basıp ilçemizin her mahallesinde ve sokağında ağırlayan tüm hemşehrilerimize sonsuz ve kalben teşekkür ederiz. "Dedi