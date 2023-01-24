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BAŞKAN YILDIZ’DAN 3 AYLAR MESAJI

Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız, mübarek üç ayların başlangıcı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

BAŞKAN YILDIZ'DAN 3 AYLAR MESAJI

24 Ocak 2023 Salı 21:07


11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın müjdecisi olan üç ayların tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini dileyen Başkan Yıldız; “Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran, Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylara erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz” dedi. Başkan Yıldız, mübarek gün ve gecelerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek; “Üç aylar, her şeyden önce bir arınma ve yenilenme mevsimidir. Maneviyatın yoğunluk kazandığı, dayanışma ve yardımlaşmanın en üst noktaya ulaştığı özel zamanlardır. Birlik ve beraberliğimizin daha da önem kazandığı bu günler bizler için çok kıymetli. Dua kapılarının açık olduğu bu günleri, en güzel şekilde değerlendirmenin hem bu dünyada hem de ahirette bizlere ışık olacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle başta Çayırovalı hemşehrilerimin olmak üzere tüm İslam Alemi’nin mübarek üç aylarını tebrik ediyor, barış ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

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