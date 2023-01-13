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Başkanlar esnaf turu için Hacı Halil’de

Başkanlardan Hacı Halil’de esnaf turu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte Hacı Halil Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkanlar esnaf turu için Hacı Halil'de

13 Ocak 2023 Cuma 21:41


 AK Parti ilçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, ilçe ve mahalle teşkilatları yöneticilerinin de eşlik ettiği esnaf ziyaretleri kapsamında mahallede bulunan dükkanları tek tek gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennilerini iletti. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden başkanlar, mahalle sakinlerinin hizmetlere ilişkin talep, görüş ve önerilerini de dinledi. 

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